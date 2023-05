Parlamentarii USR şi partidului Forţa Dreptei au sesizat CCR în legătură cu legea care amână liberalizarea transportului interjudeţean

Parlamentarii USR şi Forţa Dreptei au atacat la Curtea Constituţională legea prin care este amânată din nou liberalizarea reală a transportului rutier de persoane şi sunt apărate interesele „mafiei protejate politic”, arată un comunicat de presă al USR.

Cele două formaţiuni acuză că, de peste 10 ani, PSD şi PNL au tot prelungit programul de transport şi licenţele „băieţilor deştepţi” care oferă românilor autobuze vechi, poluante, adevărate sicrie pe roţi.

Potrivit sursei citate, ultima prelungire, dată în 2019 de Ministerul Transporturilor condus de Răzvan Cuc de la PSD, a fost desfiinţată de Consiliul Concurenţei în 2021. Atunci, Consiliul Concurenţei a stabilit şi paşii concreţi pe care trebuia să-i facă Ministerul Transporturilor pentru a deschide complet piaţa, cu interdicţie fermă ca programul de transport să fie prelungit după data de 30 iunie 2023.

Sursa menţionată mai spune că PSD şi PNL au ignorat, însă, decizia Consiliului Concurenţei şi au prelungit, din nou, până la finalul anului 2024, programul de transport şi licenţele „băieţilor deştepţi”, cu foarte mici cosmetizări, care nu se pot numi în niciun caz liberalizare a transportului judeţean, astfel încât să există concurenţă adevărată pe piaţă, iar călătorii să beneficieze de servicii moderne, de secol XXI.

„În 2019, sub bagheta lui Liviu Dragnea, au fost prelungite licenţele de transport nu cu jumătate de an, nu cu un an, ci până în 30 iunie 2023, pentru a proteja nişte şmecheri. O mafie a transportului public protejată politic, căreia i se mai dă acum o prelungire. PSD şi PNL ignoră, ca de obicei, interesul public, acela al unui transport sigur, al unui transport decent, predictibil, previzibil, în condiţii civilizate şi la un preţ bun. Da, asta ar fi adus liberalizarea pieţei de transport. Iar consiliile judeţene au obligaţia să se asigure că în fiecare cătun şi în fiecare zonă ajung autobuze, să ducă la şcoală copiii, să ducă oamenii la muncă”, a afirmat Ionuţ Moşteanu, liderul deputaţilor USR, potrivit comunicatului de presă al partidului.

Parlamentarii USR şi Forţa Dreptei au atacat la Curtea Constituţională legea PSD-PNL privind transporturile rutiere, invocând cinci încălcări ale prevederilor constituţionale. Printre acestea încălcarea principiului libertăţii economice, încălcarea principiului egalităţii în drepturi şi încălcarea obligaţiei statului de protecţie a libertăţii comerţului şi a concurenţei loiale.

„Dacă am fi liberalizat aşa cum trebuie, aşa cum au făcut cei din Franţa şi din Germania, am fi avut autobuze de o altă calitate, preţul biletelor ar fi fost mult mai mic şi am fi avut mai mulţi bani la buget. În Germania, concret, au liberalizat piaţa în 2012 şi până în 2015 a crescut numărul călătorilor de la 3 milioane la 23 de milioane. În Franţa, au liberalizat piaţa în 2015 şi numărul călătorilor a crescut de la 0,8 milioane la 11,3 milioane de persoane. Liberalizarea ar fi însemnat bani la buget şi în România. Din păcate, sectorul transportului de călători terestru aduce, în momentul de faţă, doar 710 milioane de lei, foarte puţin faţă de ceea ce ar fi putut să aducă”, a explicat deputatul USR Viorel Băltăreţu, potrivit sursei amintite.