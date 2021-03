Parlamentul a adoptat legea bugetului de stat. Toate amendamentele au fost respinse

Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a adoptat, marți, cu 234 de voturi 'pentru' și 170 de voturi 'contra', proiectul legii bugetului de stat pe 2021. Proiectul a fost adoptat în forma trimisă de Guvern. Nu a trecut la vot niciunul din miile de amendamente depuse de opoziție.

După vot, senatorul PSD Lucian Romașcanu a catalogat proiectul de buget drept „antieconomic, antisocia, ilegal, ilegitim si antinațional”.

Un număr de 3.523 de amendamente depuse la proiectul bugetului de stat pe 2021 şi 3 la proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat au fost respinse de Comisiile de buget-finanţe.

Bugetul pe 2021 are la bază un deficit al bugetului general consolidat de 80 de miliarde de lei şi venituri de 364,9 miliarde de lei, în creştere cu 42,4 miliarde de lei faţă de anul precedent, a declarat luni prim-ministrul Florin Cîţu, în plenul reunit al Parlamentului.

"Bugetul pentru 2021 are la bază un deficit al bugetului general consolidat de 80 de miliarde de lei. (...) Veniturile bugetului general consolidat pe 2021 sunt de 364,9 miliarde de lei, în creştere cu 42,4 miliarde lei faţă de anul precedent, când am reuşit, în ciuda tuturor lucrurilor pe care le spuneaţi despre noi în spaţiul public, să avem venituri la fel de mari ca în anul 2019, când aţi avut creştere economică. Deci, ca să fie clar pentru toată lumea: în cea mai mare criză din ultima sută de ani, Guvernul PNL a reuşit să aibă venituri la fel de mari într-un an în care aţi avut creştere economică", a afirmat Cîţu, la dezbaterile generale pe marginea proiectului Legii bugetului de stat pe 2021.

Premierul a prezentat apoi detalii legate de elementele avute în vedere la estimarea veniturilor bugetare.

"La estimarea veniturilor bugetare pentru 2021 s-au avut în vedere: 7,3 miliarde de lei estimarea ANAF privind recuperarea obligaţiilor fiscale declarate şi amânate de la plată prin efectul legii, anul trecut; 2,7 miliarde de lei estimarea ANAF privind efecte pozitive asupra colectării bugetelor rezultate din digitalizarea ANAF şi 5 miliarde repartizarea anuală a cotei de minim 75% din profitul nerealizat sub formă de dividende/ vărsăminte la bugetul de stat. 2,6 miliarde de lei reprezentând sume de decontat din fonduri europene pe măsuri de prevenire şi combatere a pandemiei COVID-19", a precizat Cîţu.

Referitor la cheltuielile bugetului general consolidat, şeful Executivului a menţionat că acestea sunt estimate la "444,9 miliarde de lei, în creştere cu 20,5 miliarde de lei faţă de anul trecut".

"Din start, construcţia bugetului pentru 2021 a fost suplimentată cu sume necesare pentru plata pensiilor, care au crescut, şi a alocaţiilor, care au crescut, în valoare de 10,4 miliarde de lei; alocaţiile anul acesta au crescut cu 20%, nu ştiu dacă şi pentru dumneavoastră, dar verificăm, la care se adaugă cheltuieli obligatorii de 5,7 miliarde lei dobânzi şi contribuţia UE. Da, contribuţia UE, de unde voiaţi dumneavoastră să luaţi banii, pentru ca să îi daţi baronilor locali, prin amendamentele pe care le tot puneaţi în Parlamentul României", le-a transmis Cîţu social-democraţilor.

Prim-ministrul a menţionat că investiţiile în bugetul pentru 2021 sunt "în plus cu 8,2 miliarde de lei".

"Astfel că ajustarea deficitului intern în ESA în 2021 este moderată, pentru a putea continua sprijinul fiscal-bugetar amplu din 2020, pentru înlăturarea efectelor negative create de pandemia de COVID-19. Mai simplu, politica fiscală anul acesta rămâne stimulativă, deci, nu poţi să vorbeşti de austeritate când cresc cheltuielile bugetare, când ai o politică fiscală stimulativă, ca să traduc pentru dumneavoastră. Bugetul este construit să încurajeze redresarea economică în anul 2021, dar să reducă în acelaşi timp dezechilibrele bugetare apărute în perioada - şi, iarăşi atenţie, vă rog notaţi - 2017-2019, când amânaţi facturi şi făceaţi cheltuieli. Sunt aşteptări de la mediul de afaceri, precum transparenţă, predictibilitate, stabilitate, simplificare în privinţa legislaţiei fiscale şi asta vom face. Am promis de anul trecut şi m-am ţinut de cuvânt. Nu am introdus taxe în acest buget şi nu au crescut alte taxe. Noi ne ţinem de promisiune în ceea ce priveşte taxele", le-a mai spus Cîţu social-democraţilor.