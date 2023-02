Parlamentul instituie programul 'Săptămâna conştientizării depresiei postpartum'

Camera Deputaților a adoptat, marți, o lege care prevede instituirea Programului „Săptămâna conştientizării depresiei postpartum”, care va fi marcată în fiecare an cu o săptămână înainte de data de 1 octombrie - Ziua Europeană de combatere a depresiei. Potrivit raportului comisiei de specialitate, legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.487/2002, propunându-se instituirea Programului „Săptămâna conştientizării depresiei postpartum”, perioadă ce va fi marcată în fiecare an cu o săptămână înainte de data de 1 octombrie - Ziua Europeană de combatere a depresiei. Săptămâna conştientizării depresiei postpartum are ca scop prevenirea, identificarea şi gestionarea tulburărilor de sănătate mentală perinatală/postnatală, prin organizarea unor ample campanii de educare a populaţiei în ansamblu, de educare a persoanelor dintr-o anumită populaţie şi de promovare a metodelor de bune practici pentru creşterea gradului de conştientizare şi atenţie în rândul acestora, dar şi pentru determinarea comunităţilor de a-şi construi propriile strategii de susţinere.

Inițiatorii arătau că rata de prevalență a depresiei post-partum este cuprinsă între 10 și 17% în rândul mamelor, cu rate mnai mari în rândul populației cu venituri reduse și a imigranților.

Depresia postnatală (post-partum) este o condiție medicală cu păotențial sever care poate surveni în timpul nașterii sau în decursul unui am de la nașterea copilului.

Legea a fost adoiptată cu 246 voturi „pentru”, două „împotrivă” și 11 abțineri.