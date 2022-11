Parteneriat între Consiliul Judeţean şi raionul Străşeni din Republica Moldova

Potrivit sursei citate, evenimentul a avut loc la sediul CJ Galaţi şi are scopul de a pregăti diverse activităţi şi viitoare proiecte cu fonduri europene.'Avem o relaţie foarte bună cu reprezentanţii administraţiei locale din Republica Moldova, alături de care derulăm deja mai multe proiecte transfrontaliere importante, cum ar fi construirea unei clădiri noi pentru Secţia de Pediatrie a Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor sau amenajarea unei săli noi de spectacole la Centrul Cultural 'Dunărea de Jos'. Astfel, după Cahul, Hînceşti, Anenii Noi şi Cantemir, am semnat un parteneriat şi cu autorităţile din raionul Străşeni, alături de care vom pregăti diverse activităţi şi viitoare proiecte cu fonduri europene', a declarat preşedintele CJ Galaţi, Costel Fotea.Raionul Străşeni este situat în partea centrală a Republicii Moldova, la doar 23 de kilometri de Chişinău, are 39 de localităţi şi o populaţie de peste 80.000 de locuitori.