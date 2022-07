Partidul Ecologist Român reacționează după sentința de închidere a carierei miniere Roșia

Ecologiştii (PER) acuză Bankwatch, ONGul cu finatare germană că in România au militat si militeaza pentru inchiderea termocentralelor pe carbune in timp ce Germania le redeschide. Partidul Ecologist Roman ii considera tradatori de tara pe cei care in plina criza energetica au girat, militat si promovat inchiderea celei mai mari cariere miniere din Romania, de la ongisti pana la judecatori sau pseudo-politicieni.1200 de angajati au fost lasati fara loc de muncă!

"A fi ecologist nu inseamnă sa fii prost si tradator de țară! Iei finantare de la straini si esti mare activsit de mediu militind impotriva intereselor romanilor si ale Romaniei! Toti copiii astia fără minte care, pe cateva sute de euro din afara, condamnă romanii la foamete și sărăcie, rusine! Sunt orbi să vadă că europenii isi schimba ideile de la o luna la alta pe chestiunea problemelor de mediu? Critică energia nucleară, vor energie solara si eoliana, nu mai vor carbune, apoi vor din nou! Fiecare tara europeana isi urmareste interesul pentru propria populatie, doar România nu! Cel mai fără minte este Octavian Berceanu, fostul sef al Garzii de Mediu care a sunat la 112 ca sa se inchidă activitatea! Ce cariera in politica mai vrea omul acesta cand el face rau românilor si țării sale? Condamn cu fermitate aceasta atitudine de a invoca diverse chestiuni de mediu si care tin Romania pe loc! Țara noastra nu are industrie, sursele de poluare sunt altele in marile orase!

Aceste persoane aduc un mare deserviciu celor care vor ca Romania sa prospere! Romanii trebuie sa inteleaga ca indreptarea spre ecologie inseamna o viata mai bună, nu saracie, lipsa locurilor de muncă, abonare la mancare din import si sclavie la UE!

Este un subiect ce ar trebui abordat in CSAT, suntem in plina criza si dobitocii nostrii inchid cea mai mare carieră din România! CEO Oltenia a oprit activitatea termocentralei Işalnița din cauza lipsei cărbunelui! Iohannis, Ciucă, guvernul de coalitie, dormiti? Dati-va demisia si lasati ONGurile si ambasadele sa conducă România!

Tradatorilor!" a declarat Dănut Pop.