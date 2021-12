Partidul Ecologist Român salută adoptarea legii care prevede modificarea programei scolare, astfel incât, incepând cu anul scolar 2022- 2023, in curricumul national, Educaţia pentru Mediu va fi obligatorie, conform unui comunicat de presă remis stiripesurse.ro.

"Suntem direct interesaţi de cum au gândit această strategie cele două ministere, al Educatiei si al Mediului, Apelor și Padurilor! Este o colaborare de bun augur ce trebuia sa existe cu multi ani in urmă! După 14 ani de la aderarea la UE, după aplicarea infringementurilor pe poluare, deseuri si taieri de paduri, România, in sfarsit, face acest pas important in educarea pentru mediu a copiilor!

Noi, ecologistii, am adresat neobosit solicitari in ultimii ani, care sa vizeze educatia de mediu ca disciplina obligatorie si pregatirea copiilor cât și a urmatoarelor generații să prețuiască si să dezvolte relatia de parteneriat între om si mediul înconjurator! "Scoala Altfel" nu era suficientă pentru copii, așa cum nici evenimentele politice din campanii nu atrag adulții in actiuni serioase de plantare a arborilor.

Este nevoie de educatie, la fel cum este nevoie si de sanctiuni pentru cei care nu protejeaza natura! Intr-o societate formată si educată in directia protejarii naturii si mediului inconjurator, cuantumul mare al amenzilor nu contează pentru ca ele nu se aplică. Cetățenii sunt cu bagare de seamă, iar legislația dură este cunoscută!

Pe lângă acest pas important, România trebuie să rezolve marea problemă a managementului gestionarii deșeurilor! Ne vor arata copiii cum colecteaza ei selectiv deseurile pe fractii sau ne vor vorbi despre reciclare iar când va veni singura mașina de ridicare a gunoiului si vor rasturna tot in acelasi loc, ce le vom spune copiilor noștri?

Deci, să nu rămanem în urma cu practica, mai mult decat suntem!

Dănuț Pop

Preşedinte PER"