Partidul extremist Uniunea, din Peru vrea să testeze dacă dioxidul de clor te vindecă de COVID

Dioxidul de clor, un derivat al înălbitorului, a fost prezentat drept remediu miraculos în Peru, la începutul pandemiei. Dar produsul prezintă riscuri grave pentru sănătate. Membrii Congresului peruvian au votat joi, 13 mai, în favoarea unei moțiuni complet absurde: înființarea unui comitet care să analizeze mărturiile oficialilor din Ministerul Sănătății, ale „oamenilor de știință și ale experților în domeniu” despre utilizarea dioxidului de clor. Totul pentru a afla dacă administrarea orală sau injectarea înălbitorului industrial ar putea vindeca Covid-19, potrivit smart radio

Cum a ajuns țara din America de Sud să considere acest produs – utilizat în mod obișnuit în procese industriale precum albirea pastei de lemn sau sterilizarea echipamentelor medicale – un mijloc eficient de combatere a pandemiei? Potrivit medicilor, dioxidul de clor este ineficient împotriva coronavirusului și poate avea consecințe fatale. Moțiunea a fost prezentată de deputatul Posemoscrowte Chagua, al partidului extremist Uniunea pentru Peru. El insinuează că oamenii de știință dezinformează cu privire la beneficiile înălbitorului.

Peru are cea mai mare rată a mortalității Covid-19 pe cap de locuitor din lume. Iar politicienii contribuie la răspândirea informațiilor false, care „merg împotriva științei și sabotează eforturile depuse pentru blocarea virusului”, notează Vice. Mulți politicieni peruani au apărat, de exemplu, utilizarea hidroxiclorochinei sau a ivermectinei pentru tratarea Covid.

„Situația din Peru este lamentabilă, la fel și situația din congresul nostru”, a declarat Samuel Cosmé, secretar general al societății peruviene a specialiștilor în terapie intensivă. El condamnă decizia Congresului, avertizând că trebuie să trateze persoane cu Covid a căror stare a fost agravată de consumul de dioxid de clor.

