Pas greşit făcut de Inter Milano în campionatul Italiei

Gruparea "nerazzurra", ocupanta locului secund în clasament, s-a distanţat astfel la 15 puncte de liderul SSC Napoli, care s-a impus duminică, fără probleme, în partida cu codaşa Cremonese (3-0) şi este din tot mai aproape de cucerirea primul său titlu de campioană în Serie A după 33 de ani.Inter rămâne însă în cursa pentru calificarea în viitoarea ediţie a Ligii Campionilor, având un avans de trei puncte faţă de trio-ul compus din Atalanta Bergamo, AS Roma şi AC Milan.Lazio Roma ocupă poziţiei a şasea, la 5 puncte distanţă de Inter, după ce a fost învinsă pe teren propriu de Atalanta (0-2), sâmbătă seară.Rezultate:VineriAC Milan - Torino FC 1-0A marcat: Giroud (62).SâmbătăEmpoli - Spezia 2-2Au marcat: Cambiaghi (71), Vignato (90+4), respectiv Verde (25 - penalty, 31).Lecce - AS Roma 1-1Au marcat: Ibanez (7 - autogol), respectiv Dybala (17 - penalty).Lazio Roma - Atalanta Bergamo 0-2Au marcat: Zappacosta (23), Hojlund (65).DuminicăUdinese - Sassuolo 2-2Au marcat: Udogie (1), Bijol (28), respectiv Matheus Henrique (6), Nehuen Perez (45+2 - autogol).Bologna - Monza 0-1A marcat: Donati (25).Juventus Torino - Fiorentina 1-0A marcat: Rabiot (34).SSC Napoli - Cremonese 3-0Au marcat: Kvaratshelia (21), Osimhen (65), Elmas (79).LuniHellas Verona - Salernitana 1-0A marcat: Ngonge (31).Sampdoria Genova - Inter Milano 0-0Clasament:1. SSC Napoli 59 puncte2. Inter Milano 44 p3. Atalanta Bergamo 41 p4. AS Roma 41 p5. AC Milan 41 p6. Lazio Roma 39 p....