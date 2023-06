Pas istoric făcut de cercetători - 'Democratizarea accesului la energie', anunțată de primul transfer de energie fără fir din spațiu

Institutul de Tehnologie din California are vești importante pentru energia din spațiu. Cercetătorii de la această universitate au transmis energie solară din spațiu pe Pământ fără niciun fir - și spun că este o premieră, notează gizmodo.com .

Experimentul face parte din Proiectul de energie solară spațială al Caltech, iar institutul a anunțat joi, prin intermediul unui comunicat de presă, o transmisie reușită. Cercetătorii au realizat experimentul de transfer de energie folosind Microwave Array for Power-transfer Low-orbit Experiment, sau MAPLE, care este un mic prototip la bordul Space Solar Power Demonstrator (SSPD-1) aflat pe orbită, lansat în ianuarie anul trecut.

Cercetătorii spun că, în premieră, rețeaua de emițătoare a MAPLE a reușit să transmită cu succes energia solară colectată în spațiu cu ajutorul microundei către un receptor aflat pe acoperișul Laboratorului de Inginerie Gordon și Betty Moore din campusul Caltech din Pasadena.

Cum funcționează tehnologia

"Prin experimentele pe care le-am efectuat până acum, am primit confirmarea că MAPLE poate transmite cu succes energie către receptoare din spațiu", a declarat în comunicatul de presă Ali Hajimiri, co-director al Space Solar Power Project. "Am reușit, de asemenea, să programăm matricea pentru a-și direcționa energia spre Pământ, lucru pe care l-am detectat aici, la Caltech. Bineînțeles, am testat-o pe Pământ, dar acum știm că poate supraviețui călătoriei în spațiu și poate funcționa acolo."

SSPD-1, atașat la un vehicul spațial Vigoride de la Momentus Space, este format din două panouri folosite pentru a colecta energia solară. O serie de emițătoare din cadrul MAPLE trimit această energie pe o anumită distanță folosind interferențe constructive și distructive. Situat la aproximativ 30 de centimetri de emițătorul său, MAPLE are două receptoare care colectează energia solară și o transformă în curent continuu care, în timpul experimentului, a fost folosit pentru a aprinde două LED-uri în interiorul MAPLE. Cercetătorii au reușit să aprindă câte un LED pe rând, schimbând transmisiile între receptoare, demonstrând astfel acuratețea matricei. MAPLE are, de asemenea, o fereastră care poate permite emițătoarelor să trimită energie către o țintă din afara navei spațiale, cum ar fi Pământul.

„Democratizarea energiei” salvează mediul

"În același mod în care internetul a democratizat accesul la informații, sperăm că transferul de energie fără fir democratizează accesul la energie", a declarat Hajimiri în comunicat. "Nu va fi nevoie de nicio infrastructură de transmisie a energiei la sol pentru a primi această energie. Asta înseamnă că putem trimite energie în regiunile îndepărtate și în zonele devastate de război sau de dezastre naturale."

Capacitatea de a transmite fără fir energie solară din spațiu are implicații uriașe pentru energia regenerabilă, atât de mult încât Japonia intenționează să înceapă să o folosească până la mijlocul anilor 2030. O echipă de cercetare japoneză dorește să piloteze această tehnologie în 2025, cu ajutorul unui parteneriat public-privat.

Pe măsură ce nevoia tot mai mare de energie a omenirii continuă, o soluție puternică precum colectarea și transmiterea energiei solare din spațiu ar putea fi un pas uriaș în direcția cea bună. Colectarea energiei din spațiu ar putea funcționa 24 de ore pe zi - în timp ce noaptea se întrerupe colectarea energiei solare la sol - și ar fi capabilă să transmită energie în zone îndepărtate sau afectate de dezastre, presupunând că acestea dispun de infrastructura necesară.