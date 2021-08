Pat Hitchcock, fiica regizorului Alfred Hitchcock, a murit la 93 de ani

Pat Hitchcock, singurul copil al lui Alfred Hitchcock, care a apărut în filmele regizorului, a murit la 93 de ani, informează revista de specialitate Variety, informează Agerpres.

Decesul a fost confirmat de fiica acesteia, Katie O'Connell-Fiala, care a spus că Pat Hitchcock a murit luni, în Thousand Oaks, California.

Pat Hitchcock a apărut în filmele realizate de tatăl său, printre care ''Strangers on a Train'', ''Psycho'' şi ''Stage Fright''. În ''Psycho'', a interpretat-o pe colega de birou a lui Janet Leigh, Caroline, iar în ''Strangers on a Train'', a jucat rolul Barbarei Morton, sora personajului interpretat de Ruth Roman, Anne Morton.

A mai fost distribuită în pelicule precum ''The Case of Thomas Pyke'' şi în seriale pentru televiziune ca ''Suspense'', ''Suspicion'', ''My Little Margie'', ''Matinee Theatre'' şi ''The Life of Riley'' precum şi în 10 episoade din ''Alfred Hitchcock Presents''. A intrepretat totodată un mic rol în ''The Ten Commandments''.

În anii 1970, a apărut în filme de televiziune precum ''Skateboard'', ''Six Characters in Search of an Author'' şi ''Ladies of the Corridor''.

Patricia Hitchcock s-a născut pe 7 iulie 1928, fiica lui Alfred Hitchcock şi a soţiei acestuia, Alma Reville. Familia Hitchcock s-a mutat la Los Angeles în 1939, iar Patricia şi-a început cariera de actriţă pe Broadway, în piesa ''Violet''.

Deşi a renunţat la actorie pentru a se dedica creşterii copiilor, Pat Hitchcock a colaborat apoi la Mystery Magazine, a lui Alfred Hitchcock, şi a scris, împreună cu Laurent Bouzerea, o biografie a mamei ei, ''Alma Hitchcock: The Woman Behind the Man''.

Locuinţa lui Pat Hitchcock a fost distrusă în incendiul Woolsey Fire din sudul Californiei în 2018.

Soţul ei, Joseph E. O'Connell, a decedat în 1994. Are trei fiice: Mary Stone, Tere Carrubba şi Katie O'Connell-Fiala.