FOTO - În timp ce soldații ruși mor în Ucraina, Patriarhul Kirill se plimbă cu un vapor de lux

Patriarhului Kirill îi place luxul! În timp ce soldații lui Vladimir Putin mor în Ucraina, Kirill se plimbă cu un vapor luxos.

O fotografie publicată pe Twitter îl ilustrează pe Patriarhul Kirill când coboară de pe vapor, fiind însoțit de alți preoți.

Patriarhul a fost confruntat la nivel internațional pentru că a oferit o justificare religioasă pentru războiul din Ucraina.

1/ What do two yachts, a $30,000 watch and the Tsar's former residence have in common? They're all assets of Patriarch Kirill of the Russian Orthodox Church. A ???? on how the church's role in the Ukraine war is tied up with its finances and role as an instrument of 'soft power'. pic.twitter.com/C6brueUAGv