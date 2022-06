Patronii din turism o recunosc: Voucherele de vacanţă, inventate de PSD, reprezintă cel mai important motor de promovare

Voucherele de vacanţă reprezintă cel mai important motor de promovare a destinaţiilor turistice din România, deşi indirect, a afirmat Corina Martin, Secretar General Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR).

Conform sursei citate, la data de 30 iunie se încheie perioada până la care voucherele de vacanţă emise în anii precedenţi mai pot fi utilizate pentru rezervări direct la locaţiile de cazare sau pot fi aduse la agenţiile de turism, pentru achiziţia de vacanţe sau pachete de servicii turistice ce se vor putea apoi derula în orice altă perioada ulterioară, scrie agerpres.ro.

"În perioada ianuarie - mai 2022 au fost emise 19.768.895 de vouchere de vacanţă, în valoare de 943,831 milioane de lei, echivalentul a 190 de milioane de euro. Estimativ, pentru tot anul 2022 vor fi emise vouchere în valoare de 350 de milioane de euro", se menţionează în comunicat.

Atât instituţiile şi companiile de stat, cât şi firmele private pot acorda aceste vouchere angajaţilor, pentru emitere anuală timp de 5 ani, pentru perioada 2022-2026. Angajaţilor din mediul privat li se pot acorda legal vouchere în valoare de până la 6 salarii minime, spre deosebire de stat, unde voucherele de vacanţă sunt limitate la suma de 1.450 lei de persoană, pe an.

"Data de 30 iunie 2022 reprezintă un termen final până la care mai pot circula tichetele de vacanţă emise în anii anteriori. Le recomandăm românilor să se adreseze agenţiilor de turism licenţiate, unde au posibilitatea să achiziţioneze pachete turistice complete, pentru orice perioadă din acest an sau din anii următori, pachete ce pot include, pe lângă minim o noapte de cazare, şi servicii de masă în restaurante, servicii de tratament sau SPA, excursii şi tururi opţionale, bilete de tren sau de avion în România, bilete la festivaluri sau evenimente, bilete la atracţii turistice etc. În paralel, posesorii de tichete de vacanţă pot utiliza voucherele de vacanţă emise în acest an, în cazul în care sumele au fost deja virate pe card. La ora actuală, voucherele de vacanţă reprezintă cel mai important motor de promovare a destinaţiilor turistice din România, deşi indirect. Circulaţia turistică în destinaţiile româneşti, serviciile de cazare şi de servire a mesei în restaurantele din România, intrările la obiective turistice din România au fost şi sunt puternic dinamizate şi susţinute de tichetele de vacanţă.", a menţionat Corina Martin, secretar general FPIOR.

Reprezentanţii FPIOR reamintesc că voucherele de vacanţă pot fi utilizate exclusiv pentru vacanţe în România şi au determinat, de-a lungul timpului: reducerea evaziunii fiscale în turism, dublarea numărului de unităţi de cazare clasificate în ultimii 10 ani, refacerea forţei de muncă, reducerea consumului de medicamente, reducerea concediilor medicale şi relansarea turismului intern, ceea ce a contribuit direct şi la creşterea calităţii serviciilor în turismul de incoming.

Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii reprezintă interesele câtorva mii de operatori din industria ospitalităţii din toată ţara.