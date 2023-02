Patru clasări pe podium pentru români la Winterberg

În Cupa Europei la bob-4 masculin, Pilotul Mihai Tentea şi împingătorii Ciprian Daroczi, Mihai Păcioianu şi George Iordache s-au clasat pe locul al doilea în etapa a şaptea, cu timpul de 56 sec 55/100, fiind devansaţi de germanii Nico Semmler, Tim Becker, Marvin Paul şi Rupert Schenk (56 sec 15/100).În etapa a opta, românii au încheiat pe locul al treilea, în 55 sec 92/100, după Germania (Nico Semmler, Tim Becker, Marvin Paul, Rupert Schenk), 55 sec 62/100, şi SUA (Frank Del Duca, Martin Christofferson, Manteo Mitchell, Adrian Adams), 55 sec 78/100.Rezultatul din etapa a opta a contat şi pentru Europenele de juniori (U26), unde tricolorii au obţinut argintul, devansaţi de germanii Semmler, Becker, Paul, Schenk.O medalie de bronz a obţinut şi echipajul Georgeta Popescu/Antonia Sârbu la Europenele Under-23, în proba de bob-2 feminin, cu timpul de 59 sec 39/100, fiind devansat de Germania (Diana Filipszki/Sarah Neitz), 59 sec 01/100, şi Austria (Lea Haslwanter/Ina Kannenberg), 59 sec 24/100. Cu acest rezultat româncele au încheiat pe 8 în Cupa Europei şi pe 5 la Europenele de juniori. În alt concurs din Cupa Europei, Popescu şi Sârbu au ocupat locul şase (59 sec 77/100).Vineri, Mihai Tentea şi Ciprian Daroczi au câştigat aurul la Campionatele Europene pentru juniori în proba de bob-2 masculin."A fost o săptămână de vis pentru bobul românesc! Ne bucurăm că am reuşit să avem rezultate excepţionale. Am urcat pe podium la bobul de 4 persoane, ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum. Cu atât mai fericiţi şi împliniţi suntem pentru că am fost pe treapta a doua a podiumului şi am obţinut argintul la categoria Under-26. Am învins echipaje puternice din Germania, Elveţia şi Austria. După o perioadă cu multe competiţii în care am muncit foarte mult, iată că au venit şi aceste reuşite excepţionale!", a declarat antrenorul lotului naţional, Daniel Păcioianu, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.