Patru elevi vrânceni au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională

Patru elevi au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională din acest an, în judeţul Vrancea. Rezultate maxime au obţinut doi elevi ai Şcolii Gimnaziale „Duiliu Zamfirescu" din Focşani, un elev al Colegiului Naţional „Unirea" din Focşani şi altul de la Şcoala Gimnazială „Barbu Ştefănescu Delavrancea" din Năruja, potrivit news.ro.

Ioana Bianca Buşilă de la şcoala din Năruja este unul dintre elevii de 10 ai judeţului Vrancea. Fiică de poliţist şi de asistent veterinar, adolescenta a dezvăluit, după aflarea rezultatului, că a avut media 10 în toţi anii de studiu şi tot 10 a luat şi acum la Evaluarea Naţională.

Ioana spune că de-a lungul anilor a avut momente în care şi-ar fi dorit transferul la o şcoală de la oraş, însă a rămas în localitatea natală, la Năruja, pentru că a vrut să demonstreze că şi la ţară se poate învăţa.

Citește și: Magistrat DNA despre provocările viitorului ce țin de CĂUTAREA MITELOR VIRTUALE

"Când eram mai mică, m-am gândit de câteva ori să mă transfer, însă am rămas pentru că mi-am dorit să demonstrez că fiind elev din mediul rural pot avea rezultate bune. Şi la ţară se învaţă. Profesori buni sunt peste tot, depinde doar de implicarea elevilor", afirmă ea.

Ioana spune că pandemia de coronavirus nu a afectat-o în nici un fel şi a învăţat la fel de mult şi anul acesta

"Am început să mă pregătesc de la începutul anului şcolar ca să nu mă aglomerez pe ultima sută de metri şi mi-am împărţit timpul foarte bine, am mai făcut şi pregătire. Învăţ cam de la ora 14.00 până la ora 20.00. am timp şi de prieteni şi de pasiunile mele, am mai pictat, am cântat la chitară. Pandemia nu m -a afectat, m-am pliat foarte bine pe învăţământul online. Profesorii au fost implicaţi, materialele clare şi m am descurcat. Până acum ieşeam mai des cu prietenii, dar în ultima lună am încercat să stau mai mult în casă şi să studiez", povesteşte eleva.

Ioana Bianca Buşilă vrea să continue să studieze la Colegiul Naţional Unirea din Focşani, la profilul matematică-informatică iar după liceu îşi doreşte să urmeze Facultatea de Arhitectură, secţia de Design Interior.