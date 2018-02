Patru noi stele variabile au fost descoperite de un elev de la Teologie din Galaţi

Un elev de la Seminarul Teologic din Galaţi, pasionat de astronomie, a descoperit patru noi stele variabile care vor purta numele comunei Schela, de unde este orginar, după ce şi anul trecut el a mai descoperit o astfel de stea, denumită "Schela V1". Andrei-Marian Stoian, în vârstă de 17 ani, este elev în clasa a XI-a la Seminarul Teologic din Galaţi, dar şi membru al Astroclubului “Călin Popovici”, care funcţionează pe lângă Observatorul Astronomic al Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, el fiind pasionat de astronomie.

De curând, tânărul a descoperit patru noi stele variabile, care vor purta numele Schela V2, Schela V3, Schela V4 şi Schela V5, după ce anul trecut el a mai descoperit o astfel de stea. Astfel, în perioada ianuarie 2017-ianuarie 2018, Andrei a continuat observaţiile fotometrice pentru a descoperi noi stele variabile, cu ajutorul telescopului principal al observatorului astronomic din Schela.

"Prima mea descoperire de stele variabile a fost făcută întâi la Observatorul de la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii din Galaţi cu domnul Ovidiu Tercu (n.r. - coordonatorul Observatorului Astronomic Galaţi). Am descoperit stelele variabile Galaţi V8 şi V9, reanalizând baza de date. A fost ceva extraordinar; am ştiut că am găsit ceva acolo pe cer, iar după aceea a urmat descoperirea stelei Schela V1, în noaptea de 2 spre 3 ianuarie 2017. Ulterior am reuşit să descopăr şi aceste patru noi stele variabile. Am vrut să pun numele stelei Schela deoarece este comuna din care provin pentru că aşa am considerat. Decât să poarte numele meu, mai bine pe cel al comunei din care provin", a spus Andrei.

După analiza datelor, s-a stabilit că cele patru noi stele din zonele observate variază în strălucire. Schela V3 şi Schela V5 sunt stele variabile de tipul EW (W Ursae Majoris) numite şi binare în contact. Cele două stele au perioada de 9, respectiv 7 ore. Stelele variabile de tip W Ursae Majoris sunt un sistem format din două stele care orbitează în jurul centrului comun de masă. Aceste stele ale sistemului binar au suprafeţele în contact şi se deformează reciproc, având forme elipsoidale datorită atracţiei gravitaţionale şi a rotaţiei rapide. În acelaşi timp aceste stele se eclipsează reciproc, ceea ce face să existe o variaţie a strălucirii sistemului binar. Schela V2 şi Schela V4 sunt stele variabile de tipul EA (β Persei/Algol). Aceste stele au perioada de aproximativ 21 de ore, respectiv 2 zile şi 21 de ore. Stelele variabile de tipul EA sunt sisteme formate din două stelele care orbitează în jurul centrului comun de masă. Aceste stele ale sistemului binar nu au suprafeţele în contact, dar se deformează reciproc, având forme elipsoidale datorită atracţiei gravitaţionale dar şi a rotaţiei rapide.

În acelaşi timp, aceste stele se eclipsează reciproc, ceea ce face să existe o variaţie a strălucirii sistemului binar. De altfel, descoperirea stelelor Schela V2 şi Schela V4, de tipul EA, reprezintă o premieră naţională în astronomie. Toate datele au fost raportate către Asociaţia Americană a Observatorilor de Stele Variabile (AAVSO - American Association of Variable Stars Observers), unde au fost incluse în baza de date internaţională a stelelor variabile, confirmându-se astfel aceste descoperiri.

Patru din cele cinci stele variabile descoperite de către Andrei-Marian Stoian se află în zona circumpolară din România şi pot fi observate pe tot parcursul anului, conform news.ro.