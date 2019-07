Paul McCartney a scris un cântec pentru adaptarea pe scenă a clasicului film 'It's a Wonderful Life'

Paul McCartney, care a lansat odată un film şi un album numite "Give My Regards to Broad Street", a scris deja un cântec pentru o adaptare muzicală de scenă a clasicului film din 1946 regizat de Frank Capra "It’s a Wonderful Life", porivit Variety, scrie news.ro.

Fostul membru al formaţiei The Beatles, care a încheiat recent turneul nord-american pe stadionul Dodger din Los Angeles, a lucrat de mai mult timp cu scriitorul Lee Hall - responsabil pentru "Billy Elliot" pe scenă şi scenariul la "Rocketman" - şi cu producătorul britanic Bill Kenwright, potrivit unor informaţii confirmate de Variety.

"A scrie un musical nu este ceva care m-a atras vreodată", a spus McCartney într-o declaraţie obţinută de Associated Press. "Dar Bill şi cu mine ne-am întâlnit cu Lee Hall, am avut o discuţie şi m-am trezit gândindu-mă că asta ar fi interesant şi distractiv. "It's a Wonderful Life" este o poveste universală la care ne putem raporta cu toţii".

Scopul este de a lansa o producţie la finalul anului 2020 în Marea Britanie şi apoi pe Broadway.

McCartney ar fi scris deja 10 cântece, conform informaţiilor din The New York Post.

Scriitorul Johnny Oleksinski spune că producătorul a obţinut drepturile pentru film de la Paramount în 2016 şi l-a căutat pe McCartney, care s-a arătat interesat şi "i-a trimis cântecul de deschidere" anul trecut.