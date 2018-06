Paul McCartney, care filma pe străzile din Liverpool împreună cu o echipă a postului de televiziune CBS de la "Late Late Show host James Corden", a nimerit în mijlocul unui tur The Beatles care este organizat în mod obişnuit în oraşul din nord-vestul Angliei, scrie news.ro.

Fostul basist al formaţiei The Beatles, aflat în oraş pentru a cânta la Philharmonic Pub din Liverpool ca parte a emisiunii lui Corden, a vizitat împreună cu gazda show-ului - printre alte locuri - Penny Lane, fosta casă a lui de pe Forthlin Road şi statuile membrilor formaţiei The Beatles de la Pier Head.

La statui, McCartney, Corden şi echipa de filmare CBS au nimerit într-un tur ghidat despre Beatles.

Jackie Spencer, ghidul, a publicat drept mărturie câteva fotografii pe Facebook. Ea i-a povestit lui Ken Dashow la Q104.3 New York că făcea turul obişnuit când s-a întâmplat.

"Ea s-a oprit ca de obicei în dreptul statuilor din bronz ale băieţilor din Pier Head şi... cine era acolo? Paul", a explicat Dashow. "Filmând ceva cu James Corden. Acum chiar că este un adevărat tur Beatles!".

Pe blogul The Beatles in London a apărut informaţia că Sir Paul a cântat "Love Me Do", "I Wanna Be Your Man", "Back in the USSR", "Birthday", "I've Got a Feeling" şi "Hey Jude" într-un recital pe scena pubului său Philharmonic.

McCartney a vorbit cu multă dragoste despre Liverpool în interviurile sale. Ultimate Classic Rock a arătat că în 2015 cântăreţul a vorbit despre faptul că oraşul său natal scoate "băiatul obişnuit" din el.

Un reprezentant al lui McCartney a confirmat pentru Variety că cei doi filmau un episod din "Carpool Karaoke", care va fi difuzat săptămâna viitoare, deşi nu este clar dacă segmentul va face parte din "The Late Late Show" sau independent, în "Carpool Karaoke".