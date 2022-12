Pe fondul penuriei de medicamente, Germania a decis să îi remunereze mai bine pe producători

Germania a decis să majoreze preţurile la care anumite medicamente pot fi vândute de producători, pentru a combate lipsa de antibiotice în farmacii, a anunţat marţi ministrul Sănătăţii de la Berlin, în contextul unei penurii de medicamente care provoacă îngrijorări în mai multe ţări din Europa, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Siropurile împotriva tusei şi febrei pentru copii sunt vizate în mod deosebit de aceste probleme de aprovizionare."Ar trebui să eliminăm preţurile fixe la medicamentele pentru copii, astfel încât să poată fi vândute la preţuri mai mari", a declarat ministrul german al Sănătăţii, Karl Lauterbach, pentru postul public de televiziune ARD. Karl Lauterbach a adăugat că a autorizat casele de asigurări să plătească producătorilor de medicamente pentru copii preţuri cu 50% mai mari deoarece "piaţa germană nu este în prezent atractivă".Potrivit experţilor, una dintre cauzele pentru această penurie de medicamente, care afectează şi alte ţări precum Franţa, Spania sau SUA, are legătură cu faptul că producătorii de medicamente au renunţat să mai fabrice anumite antibiotice pentru care protecţia conferită de brevetul original a expirat, astfel încât comercializarea lor nu mai este rentabilă."Avem în Germania un sistem în care preţurile la medicamente care nu mai au brevete sunt foarte mici. În acest domeniu am exagerat cu regulile economice ...am făcut "supra-economii", a estimat Karl Lauterbach.De mai multe săptămâni, asociaţiile medicilor, în special ale medicilor pediatri, trag un semnal de alarmă cu privire la lipsa medicamentelor. Din cauza acestei penurii, preşedintele Colegiului medicilor din Germania, Klaus Reinhardt, a propus ca acele persoane care au o stare bună de sănătate să pună la dispoziţia bolnavilor medicamentele de care nu mai au nevoie.Ministrul Karl Lauterbach a respins însă varianta unei "pieţe de vechituri" pentru medicamente.Pentru a îmbunătăţi aprovizionarea pe termen lung, Karl Lauterbach a avansat reformarea sistemului de achiziţie pentru a încuraja producţia de molecule în Europa, în condiţiile în care în prezent ingredientele active ale medicamentelor sunt produse în principal în Asia. Conform propunerii sale, fabricanţii care produc medicamente împotriva cancerului şi antibiotice în Europa ar urma să beneficieze în viitor de o parte din comenzi în cursul procedurilor de licitaţie, chiar dacă nu au cele mai mici preţuri."Vom da instrucţiuni caselor de asigurări să cumpere o parte din China, India etc. dar şi o parte din Europa", a explicat Karl Lauterbach.