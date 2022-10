Pelerinajul la Sfântul Dimitrie cel Nou văzut prin ochii voluntarilor 'Tineri în acțiune'

Pelerinajul de Sfântul Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, a adunat anul acesta peste 80.000 de credincioși. Aproximativ 200 de voluntari au asigurat o asistență permanentă pentru pelerinii veniți din toate colțurile țării.

Grupul de voluntari „Tineri în acțiune” activează sub coordonarea Sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Cinci dintre tinerii voluntari au împărtășit redacției Basilica.ro modul în care s-au derulat activitățile, dar și trăirile sau gândurile lor despre eveniment.

Voluntarii s-au pregătit timp de aproape 3 săptămâni pentru zilele de hram.

Andreea Condurache

„Anul acesta am ales să fiu voluntar la hramul Catedralei Patriarhale din dorința de a mă implica și de a veni în ajutorul atât al coordonatorilor și al preoților voluntari, cât și al pelerinilor, care s-au nevoit chiar și câte zece ore pentru a ajunge să se închine la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou.

A fost o zi plină de momente minunate, dar cel care mi-a plăcut cel mai mult a fost acela când împărțeam plicurile cu darul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, deoarece aveam ocazia să văd fericirea, liniștea și mulțumirea sufletească de pe chipul fiecărui pelerin atunci când trecea și se închina la moaștele sfinților, dar și pentru că petreceam chiar și câteva ore în baldachin lângă o parte din Sfinții apropiați sufletului meu, timp în care, câteodată, chiar și involuntar aveam un gând de rugăciune și de mulțumire în inimă. Mă bucur mult că am făcut parte din echipa voluntarilor pentru hramul Catedralei Patriarhale, este o experiență minunată care m-a împlinit sufletește și care cu siguranță va rămâne una dintre cele mai frumoase amintiri ale mele”.

Claudia Florentina

„Joi, 27 octombrie, o zi frumoasă de toamnă, mai frumoasă decât oricare alta pentru noi, «cei din Bucureşti», deoarece ne sărbătorim ocrotitorul, Sf. Cuvios Dimitrie cel Nou, cel care de veacuri ne păzeşte cu «mână tare», cel căruia îi spunem toate bucuriile şi încercările noastre.

Pregătirile pentru această zi aleasă au început de mai bine de două săptămâni, voluntari de toate vârstele lucrând cu timp şi fără timp pentru ca totul să fie cât mai bine, cât mai plăcut pelerinilor şi Sfântului, care, ca o gazdă mărinimoasă, îşi aşteaptă oaspeţii în baldachinul de pe Colina Bucuriei.

Pelerinii şi-au adus ofranda lor de recunoştinţă zi şi noapte în ultimele zile, iar noi, voluntarii, am fost părtaşi la bucuria acestora. Lacrimi, zâmbete, aprecieri, într-ajutorare, compasiune, solidaritate. Toate acestea le-am văzut, le-am simţit pe parcursul acestei zile de sărbătoare sfântă”.

Alexandra Sâmbeteanu

„Este primul meu an ca voluntar și pot spune că mi-a făcut plăcere să cunosc oameni minunați, oameni de calitate din organizare, dar și din rândul voluntarilor”

Am ajutat la baldachin, unde erau raclele cu cinstitele moaște. Prin rotație am ajuns sa trec prin toate etapele, am dezinfectat raclele, am împărțit plicuri pelerinilor cu darul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, i-am îndrumat.

Împreună cu mai mulți voluntari am adunat flori de la pelerini și le-am adus la raclă, apoi le-am împărțit apă și alimente pelerinilor. De asemenea, am distribuit și agheasmă.

În ziua hramului, am ajutat preoții care se ocupau de ordinea si organizarea rândului pentru împărtășit, deoarece erau foarte mulți pelerini”.

„Am rămas plăcut surprinsă de activitățile de voluntar. În fiecare an am venit să mă închin la Sfântul Dimitrie cel Nou ca pelerin, iar anul acesta, Sfântul mi-a dat o binecuvântare pentru a putea participa la activități, astfel încât să am bucuria și împlinirea că am putut ajuta pelerinii. Cu siguranță voi participa și anul viitor!”

Andreia Paraschiv

„Căldură afară și în inimi. În mii de inimi care așteaptă să se închine Sfântului Dimitrie cel Nou. Am văzut astăzi lacrimi, bucurie, zâmbete și multe flori.

Am văzut prietenie în ajutorul colegilor voluntari, susținere din partea preoților și a organizatorilor, iar sfinții ne-au binecuvântat și încununat munca. Mulțimea de pelerini ne-a ținut vioi și în acțiune.

Cred că grupul de voluntari are un nume potrivit, «Tineri în acțiune», pentru că, după cum spunea și Părintele Arsenie Papacioc, «nu a zice, ci a mișca înseamnă a ajunge». Mișcarea pentru binele aproapelui, pentru buna organizare a pelerinajului, pentru ca pelerinii să fie informați și încălziți de o vorbă bună, ne-a făcut să ajungem în ziua Sfântului odihniți sufletește și foarte bucuroși. Sfinte Dimitrie, roagă-te pentru noi, te iubim!”

Ioachim Marincean

„A fost o experiență plăcută. Mulți dintre pelerini găseau puterea de a-mi răspunde la zâmbete cu niște zâmbete la fel de calde sau chiar cu vorbe de duh, deși așteptarea era deja destul de lungă. Cu cei mai tineri (pelerini – n.red.) am glumit în voie, în timp ce ei așteptau la coadă, iar eu strângeam florile de la ei pentru a le duce la baldachin și a fi oferite celorlalți pelerini.

Am găsit și câteva complimente potrivite pentru doamnele care treceau să ia florile împărțite de mine, iar zâmbetul de pe fața lor creștea, descoperind astfel frumusețea pe care le-o indicasem mai înainte. Mulți dintre oamenii așezați la coadă au ținut să ne mulțumească, fie cu o vorbă bună, fie cu o banană și un pachet de biscuiți, după posibilitatea fiecăruia. Am avut și timp pentru rugăciune, iar aceasta a rodit frumos.

În zilele de voluntariat m-am simțit de ajutor, m-am bucurat să fiu un mic sprijin pentru cei care au așteptat ore întregi la coadă, iar în același timp, în momentele când îmi trăgeam sufletul și nu numai, am simțit întreaga putere a Sfinților din racle. Cred că voluntariatul aduce în primul rând beneficii sufletești celui care îl practică, deoarece acesta își îndreaptă toate forțele spre ajutorul celorlalți, el rupe din timpul său pentru ca celălalt să se poată bucura, să se simtă bine”.

Voluntarii au fost alături de pelerini până la finalul pelerinajului.