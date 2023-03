Pelicula Everything Everywhere All At Once a dominat gala Independent Spirit Awards cu 7 premii câștigate

Comedia SF "Everything Everywhere All At Once" a câştigat sâmbătă şapte noi premii la gala Independent Spirit Awards, inclusiv pe cel pentru cel mai bun film, înaintea ceremoniei Oscarurilor din weekendul viitor, informează AFP.

Lungmetrajul s-a impus la toate categoriile în care a fost nominalizat în cadrul acestui eveniment, desfăşurat pe plaja din Santa Monica, California, care premiază filmele cu buget mic şi mediu, scrie agerpres.ro.

"Este prea mult. Suntem atât de norocoşi", a declarat unul dintre cei doi regizori ai peliculei, Daniel Scheinert, la primirea ultimului premiu al serii.

Actriţele Michelle Yeoh şi Stephanie Hsu, dar şi actorul de comedie Ke Huy Quan au fost, de asemenea, premiaţi la categorii în care au concurat actori fără distincţie de gen, o premieră în istoria ceremoniei.

"Michelle, ai învins o grămadă de bărbaţi", a exclamat după ceremonie actriţa de comedie Jamie Lee Curtis, care face şi ea parte din distribuţia lungmetrajului.

Regizorii americani Daniel Scheinert şi Daniel Kwan au fost recompensaţi, de asemenea, cu premiile pentru cea mai bună regie şi cel mai bun scenariu, iar pelicula a câştigat şi premiul pentru cel mai bun montaj.

Acest film independent, produs cu un buget de 25 de milioane de dolari, spune povestea unei proprietare de spălătorie, interpretată de actriţa malaeziană Michelle Yeoh, care, epuizată de problemele administrative cu fiscul, plonjează brusc în lumi paralele.

Filmul s-a bucurat de un mare succes anul trecut, cu încasări de circa 100 de milioane de dolari în întreaga lume, şi a fost nominalizat de 11 ori la premiile Oscar, a căror gală va avea loc pe 12 martie şi la care "Everything Everywhere All At Once" figurează printre favorite.

Alte filme care ar putea primi un impuls la Oscaruri datorită premiilor obţinute la cea de-a 38-a ediţie a Independent Spirit Awards sunt "All The Beauty And The Bloodshed" (cel mai bun documentar), "Aftersun" (cel mai bun film de debut) şi "Tar" (cea mai bună cinematografie).