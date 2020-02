Pelicula 'Minari' a câştigat două trofee la Festivalul Sundance 2020

Filmul "Minari", regizat de Lee Isaac Chung, a câştigat două trofee la ediţia din acest an a Festivalului Sundance, cel mai amplu eveniment din America de Nord dedicat cinematografiei independente, informează deadline.com, potrivit Agerpres.

Premiile ediţiei 2020 au fost înmânate sâmbătă seară în cadrul unei ceremonii organizate la Basin Fieldhouse din Park City, unde organizatorii au anunţat că Tabitha Jackson va fi noul director al festivalului. Ea îi urmează în această funcţie lui John Cooper.

Filmul "Minari", regizat de Lee Isaac Chung, a fost marele câştigător al galei, obţinând atât Marele Premiu al Juriului, cât şi Premiul Publicului în cadrul secţiunii U.S. Dramatic Competition. Inspirat din evenimente reale din viaţa regizorului Lee Isaac Chung, acest lungmetraj dramatic relatează aventurile unei familii americane de origine coreeană, ai cărei membri se mută din Los Angeles în statul Arkansas în căutarea "visului american".

Alte pelicule care au câştigat în trecut principalele două trofee în cadrul acestei secţiuni a Festivalului Sundance au fost "Birth of a Nation", în 2017, şi "Me and Earl and the Dying Girl", în 2015.

Documentarul "The Reason I Jump", de Jerry Rothwell, şi filmul "I Carry You With Me", de Heidi Ewing, au câştigat la rândul lor câte două trofee.

"Crip Camp", documentarul Netflix care i-a avut ca producători executivi pe Barack şi Michelle Obama, a câştigat Premiul Publicului în secţiunea U.S. Documentary, în timp ce "Identifying Features", regizat de Fernanda Valadez, a câştigat Premiul Publicului la secţiunea World Cinema Dramatic.

Prezentăm mai jos principalele premii atribuite la ediţia din acest an a Festivalului Sundance:

U.S. DRAMATIC COMPETITION

Marele Premiu al Juriului: "Minari", de Lee Isaac Chung

Premiul Publicului: "Minari", de Lee Isaac Chung

Premiul pentru Regie: Radha Blank - "The 40-Year-Old Version"

Premiul Waldo Salt pentru Scenariu: Edson Oda - "Nine Days"

Premiul Special al Juriului pentru film de autor: Josephine Decker - "Shirley"

Premiul Special al Juriului pentru neorealism: Eliza Hittman - "Never Rarely Sometimes Always"

Premiul Special al Juriului pentru distribuţie: "Charm City Kings"

U.S. DOCUMENTARY COMPETITION

Marele Premiu al Juriului: "Boys State", de Jesse Moss şi Amanda McBaine

Premiul Publicului: "Crip Camp", de Nicole Newnham şi Jim Lebrecht

Premiul pentru Regie: Garrett Bradley - "Time"

Premiul Special al Juriului pentru impact social: Elyse Steinberg, Josh Kriegman şi Eli Despres - "The Fight"

Premiul Special al Juriului pentru cineast emergent: Arthur Jones - "Feels Good Man"

Premiul Special al Juriului pentru montaj: Tyler H. Walk - "Welcome to Chechnya"

Premiul Special al Juriului pentru inovaţie în naraţiune de non-ficţiune: Kirsten Johnson - "Dick Johnson Is Dead"

WORLD CINEMA DRAMATIC COMPETITION

Marele Premiu al Juriului: Massoud Bakhshi - "Yalda, a Night for Forgiveness"

Premiul pentru regie: Maimouna Doucoure - "Cuties"

Premiul Publicului: "Identifying Features", de Fernanda Valadez

Premiul Special al Juriului pentru scenariu: Fernanda Valadez şi Astrid Rondero - "Identifying Features"

Premiul Special al Juriului pentru cineast vizionar: Lemohang Jeremiah Mosese - "This Is Not a Burial, It's a Resurrection"

Premiul Special al Juriului pentru interpretare: Ben Whishaw - "Surge"

WORLD CINEMA DOCUMENTARY COMPETITION

Marele Premiu al Juriului: "Epicentro", de Hubert Sauper

Premiul Publicului: "The Reason I Jump", de Jerry Rothwell

Premiul pentru regie: Iryna Tsilyk - "The Earth Is Blue as an Orange"

Premiul Special al Juriului pentru naraţiune creativă: Benjamin Ree - "The Painter and the Thief"

Premiul Special al Juriului pentru imagine: Mircea Topoleanu şi Radu Ciorniciuc - "Acasă, My Home"

Premiul Special al Juriului pentru montaj: Mila Aung-Thwin, Sam Soko şi Ryan Mullins - "Softie".