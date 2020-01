Pelicula 'Parasite' a fost desemnată cel mai bun film de National Society of Film Critics

Pelicula "Parasite" a fost votată sâmbătă de National Society of Film Critics la categoriile "cel mai bun film" şi "cel mai bun scenariu" pentru Bong Joon Ho şi Han Jin Won, potrivit Variety, scrie News.ro.

Cea mai bună imagine a fost a lui Claire Mathon pentru filmul "Portrait of a Lady on Fire", iar Laura Dern - "cea mai bună actriţă în rol secundar" pentru "Marriage Story". Mary Kay Place a fost aleasă "cea mai bună actriţă în rol principal" în filmul "Diane".

Antonio Banderas a fost desemnat "cel mai bun actor în rol principal" pentru "Pain & Glory", în timp ce Brad Pitt - "cel mai actor în rol secundar" pentru performanţa din "Once Upon a Time in Hollywood".

Fondată în 1966, societatea îşi selectează membrii din echipele publicaţiilor din Statele Unite, inclusiv The Wall Street Journal, The New Yorker, The Village Voice, The Christian Science Monitor şi NPR.

NSFC a fost alcătuită anul acesta din 38 de critici care au votat în Los Angeles şi la New York.

Lista completă a câştigătorilor:

Best Picture: “Parasite” (Nominalizate: “Little Women”; “Once Upon a Time in Hollywood”)

Best Screenplay: Bong Joon Ho and Han Jin Won, “Parasite” (Nominalizaţi: Quentin Tarantino, “Once Upon a Time in Hollywood”; Greta Gerwig, “Little Women”)

Best Cinematography: Claire Mathon, “Portrait of a Lady on Fire” (Nominalizaţi: Robert Richardson, “Once Upon a Time in Hollywood”; Yorick Le Saux, “Little Women”)

Best Supporting Actor: Brad Pitt, “Once Upon a Time in Hollywood” (Nominalizaţi: Joe Pesci, “The Irishman”; Wesley Snipes, “Dolemite Is My Name”; Song Kang Ho, “Parasite”)

Best Actor: Antonio Banderas, “Pain & Glory” (Nominalizaţi: Adam Driver, “Marriage Story”; Adam Sandler, “Uncut Gems”)

Best Supporting Actress: Laura Dern, “Marriage Story” (Nominalizate: Florence Pugh, “Little Women”; Jennifer Lopez, “Hustlers”)

Best Actress: Mary Kay Place, “Diane” (Nominalizate: Zhao Tao, “Ash Is the Purest White”; Florence Pugh, “Midsommar”).