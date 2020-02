Peliculele 'Parasite' şi 'Jojo Rabbit', premiate la gala Sindicatului scenariştilor americani

Filmele "Parasite", de Bong Joon Ho, şi "Jojo Rabbit", de Taika Waititi, au fost marile câștigătoare la ediția de anul acesta, a 72-a, a premiilor Sindicatului scenariştilor americani (Writers Guild of America/ WGA), potrivit deadline.com, potrivit Mediafax.

Astfel, Bong Joon Ho şi Han Jin Won au primit premiul pentru cel mai bun scenariu original, cel al producţiei sud-coreene "Parasite", iar Taika Waititi a primit trofeul pentru cel mai bun scenariu adaptat, cel al producţiei Searchlight "Jojo Rabbit".

Ambele filme sunt nominalizate la premiile Oscar, care vor fi decernate pe 9 februarie.

Câteva dintre marile filme favorite la premiile din acest sezon nu au fost eligibile, pentru că scenariștii nu fac parte din sindicat. Astfel a fost omis "Once Upon a Time ... in Hollywood", premiat cu trei Globuri de Aur, inclusiv pentru cea mai bună comedie și cel mai bun scenariu, pentru că regizorul și scenaristul Quentin Tarantino nu este membru al sindicatului.

Câștigătorii au fost anunțați în timpul galelor Sindicatului scenariștilor americani organizate simultan, sâmbătă noapte, la Edison Ballroom din New York și Beverly Hilton Hotel din Beverly Hills, California.

Anul trecut, filmele "Can You Ever Forgive Me? ", de Marielle Heller, și "Eighth Grade", de Bo Burnham, au fost marile câștigătoare ale premiilor Sindicatului scenariştilor americani (Writers Guild of America/ WGA).

Writers Guild of America/ WGA este alcătuit din scenarişti care lucrează în cinematografie, televiziune şi industriile new media din Statele Unite ale Americii.