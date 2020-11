Peluza Cătălin Hîldan: Oferta înaintată prin ProgramDDB a fost RESPINSĂ de către conducerea clubului!

Peluza Cătălin Hîldan a anunţat, joi seată, că oferta făcută conducerii FC Dinamo prin ProgramDDB a fost refuzată şi că răspunsul oficialilor a cuprins o soluţie în care erau ignorate propunerile PCH, potrivit news.ro.

“Am fost contactaţi de către conducerea spaniolă a clubului pentru a ajuta cu bani. N-am stat pe gânduri. Nu ne-am gândit nici măcar la faptul că am fost daţi jos de pe tricouri şi minţiţi în legătură cu motivele pentru care sigla DDB a fost înlăturată. Nu ne-am gândit nici la faptul că proiectul nostru cu tricourile inscripţionate cu numele suporterilor a fost blocat în mod intenţionat de către actualul patron. Aveam atâtea motive să răspundem scurt şi deja clasic: ”Proxima semana” (săptămâna viitoare). Dar nouă ne pasă de Dinamo. Aşa că am acţionat imediat. Am propus o ofertă cu două opţiuni, pentru ca şefii lui Dinamo să aibă de unde alege. În ambele variante Dinamo ar primi banii şi s-ar salva de la depunctare. Ştiind care este iminenţa acestor plăţi, i-am consultat de urgenţă pe membrii DDB, care au răspuns de o manieră impresionantă. Deşi platforma DDB a fost luată cu asalt şi votul a fost îngreunat, suporterii au stat până noaptea târziu şi au votat. La ora 10:00 erau 5420 de voturi, iar rezultatul 97,4% ”DA” Din păcate, dorinţa noastră de a ajuta a nu a fost luată în considerare. Oferta înaintată prin ProgramDDB a fost declinată de către conducerea clubului. Ni s-a răspuns cu o soluţie în care erau ignorate toate propunerile noastre.

Noi cerusem ca împrumutul să fie garantat printr-un gaj asupra acţiunilor deţinute de partea spaniolă. Dacă Pablo Cortacero este atât de sigur că în mai puţin de o lună va dispune de 5.000.000€ pentru majorarea de capital, e clar că nu ar trebui să fie nicio problemă să garanteze împrumutul cu acţiunile pe care le deţine. Din moment ce a refuzat oferta noastră, înseamnă că nici el nu crede în povestea cu milioanele de euro. Ba mai mult, ni s-a fluturat o hârtie cu valoare zero, prin care cineva garantează că ”săptămâna viitoare” vor intra 1.500.000€. Domnul şahist crede că ne face să schimbăm pionul pe regină...

Între timp am lucrat şi la un plan B şi suntem gata să oferim o altă soluţie pentru ca Dinamo să-şi achite datoriile urgente şi să scape de penalizare. Vom reveni cu detalii despre acest plan, în cazul în care se va apela la el”, se arată pe pagina de Facebook Peluza Cătălin Hîldan-Dinamo.

Miercuri seara, Peluza Cătălin Hîldan anunţa că doreşte să împrumute FC Dinamo cu o sumă cuprinsă între 150.000 şi 200.000 de euro şi să primească în schimb între 25 şi 30% din acţiuni după ce spaniolii din conducere au comunicat că nu pot achita datoriile restante, lucru care va duce la depunctarea echipei.

FC Dinamo a anunţat, la 13 august, că are un nou acţionar majoritar, şi anume compania Benel International SA, reprezentată de Pablo Cortacero. La 30 septembrie, Cortacero a prezentat noua conduce a clubului formată în majoritate din spanioli.

Au fost transferaţi 14 jucători la Dinamo, pe salarii foarte mari. Pană în prezent, conducerea spaniolă nu a investit nimic în clubul din Şoseaua Ştefan cel Mare.