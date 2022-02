Pentru prima dată sărbătorim Ziua Naţională a Lecturii - Citim împreună

În 15 februarie 2022 este sărbătorită pentru prima dată Ziua Naţională a Lecturii.

Şcolile îşi vor modifica programul, astfel încât profesorii şi elevii să citească astăzi la orele 11:00 şi 14:00, potrivit unei decizii a ministrului Educaţiei.

„Începând din acest an, România are o Zi națională a lecturii! Într-o țară în care sub 10% dintre cetățeni cumpără o carte pe an, rolul școlii devine esențial în a cultiva o activitate aparent desuetă, lectura, ca preocupare menită să ne salveze dintr-un univers superficial, un univers în care dăm click fără a decide. Lectura construiește legături profunde și statornice în mințile tuturor, fie copii sau adulți. Am decis, în calitate de ministru al Educației, ca marți, 15 februarie 2022, în toate școlile, programul să se modifice astfel încât, indiferent de disciplina prevăzută în orar, la ora 11:00 și la ora 14:00, învățătorul sau profesorul să organizeze, la clasa unde este prezent, activități de lectură la care să participe toți preșcolarii și elevii. În prealabil, personalul didactic va recomanda tuturor să aducă o carte preferată sau să împrumute de la biblioteca școlară o carte și, timp de 15 minute, să citească fie individual, fie în grupuri mici de lucru. Obiectivul activității este de a promova lectura ca obicei cotidian, fără a presupune discutarea fragmentelor citite sau realizarea unei analize pe text”, a transmis ministrul Sorin Câmpeanu printr-un comunicat.

Motto-ul de anul acesta este „Citim împreună!”.

Seria manifestărilor dedicate Zilei Naţionale a Lecturii au fost deschise oficial în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, la ora 10:00.

În întreaga ţară se organizează manifestări nu doar în şcoli, ci şi la bibliotecile locale.

Bibliotecile locale, judeţene şi/sau metropolitane sunt invitate să deruleze activităţi de prezentare a propriilor servicii, de obţinere a unui permis, de colectare şi donaţie de carte, inclusiv prin amenajarea de standuri în incinta unităţilor de învăţământ, se mai precizează în comunicatul Ministerului Educaţiei.

Legea prin care Parlamentul a instituit Ziua Naţională a Lecturii în data de 15 februarie a fost promulgată vineri, 14 ianuarie 2021.

Deputatul Sebastian Burduja, unul dintre inițiatori, a spus anul trecut că un român citește mai puțin de cinci minute pe zi și, în medie, doar o carte pe an.