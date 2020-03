PER anunță că a luat toată organizația ALDE din județul Argeș

Sute de membri ALDE Arges, in frunte cu Catalin Gherzan, presedintele organizatiei municipale Pitesti, au trecut la Partidul Ecologist Roman. Gherzan va candida la Primaria Pitesti din partea PER.

In judet, ALDE dispare localitate cu localitate, membrii acestei formatiuni politice negociindu-si pozitia in filiala judeteana PER Arges. Mutarea politica ii asigura Partidului Ecologist un scor de peste 10%.

Mircea Andrei, Secretarul General al PER: “Suntem deschisi negocierilor cu membrii ALDE, in toate judetele tarii. Sunt oameni valorosi care si-au demonstrat eficienta si ar fi pacat ca acestia sa ramana in afara alegerilor electorale din 2020. Ii invit si ii asteptam alaturi de noi”.