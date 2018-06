PER, despre mitingul PSD: 'Ceaușescu, acoperiți, metehnele securiste și comuniste'

Partidul Ecologist Român critică dur mintingul organizat de PSD ieri, în Piaţa Victoriei.

"Aseară ne- am amintit de Ceușescu. Doar atunci se făceau mitinguri pentru slăvirea președintelui. Deși se discuta de “Statul paralel”, pesediștii uită de petrecerile la care participa chiar Liviu Dragnea, la tăierea porcului ori la meciurile de tenis, alături de Kovesi și Coldea. Și ca să-l citez pe bunul meu prieten, Silvian Ionescu: Ne-au trebuit 30 ani ca să ajungem de la Scornicești la Alexandria!

Printre primii vorbitori, a fost Liviu Pleșoianu, un alt acoperit de-al lui Dragnea, care nu a venit cu nimic nou, ci doar a copiat pe alții, intr-un mod penibil. Deși îl vedeam că un tânăr de perspectiva în politică românească, se pare că a învățat repede metehnele securiste și comuniste. Am sperat că generația să, din care fac parte și Victor Ponta, Alina Gorghiu, Raluca Turcan, Nicolae Bănicioiu etc. să se fi debarasat de aceste practici, dar se pare că intră și ei în gașcă slugilor și a marionetelor. Lipsit de prea multă inspirație, Pleșoianu a lansat niște sloganuri, însă l-a uită pe cel mai important: “ De la “porcie”, te duci la pușcărie”, cu dedicație evidență către președintele sau, Liviu Dragnea. Să nu omitem totuși că, pesedistul rebel acceptat, Pleșoianu a lansat o platforma online, împreună cu securistul Daniel Dragomir pentru susținerea lui Călin Popescu Tăriceanu, de profesie trădător, vânzător de neam și țară.

Că tot veni vorba de Tăriceanu, zicea de povestea cu întrebarea fiului sau în legătură cu motivul protestului. Păcât că nu i-a zis adevărul, că mitingul din această seară a fost să se asigure că va există o continuitate la ceea ce a început tatăl sau, adică, vânzarea țării. A mai vorbit Traiceanu și despre protocoale, dar a uitat să ne spună că în 2005 era în CSAT și chiar le-a aprobat în calitatea să de atunci. Mai mult, cat timp a fost prim-ministru, nu a avut nicio investiție,decât pomeni, vânzarea bunurilor și a resurselor naturale ale țării. În aceste condiții, tot el vorbește acum despre existența “statului paralel”?Până să fie partener cu Dragnea nu l-am auzitsă discute despre acest subiect.

Din discursul lui Dragnea m-a uimit mențiunea că “Statul Paralel” are cheltuieli uriașe. Făcea referire, desigur, la SRI și DNA. Dar în fiecare an bugetul le-a fost mărit. Oare de către cine? M-a dezgustat apoi faptul că liderul PSD a pus în cârca românilor sentimentul de frică, când, în realitate el și cei care au furat această țară, tremură și își fac rugăciuni. Am observant ulterior că atât de mult este iubit Dragnea de oameni, încât în timpul discursului sau, pesediștii au început să plece.

Veniseră de bunăvoie…", a transmis Dănuț Pop, președintele PER.