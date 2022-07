PER îi solicită lui Nicolae Ciucă să declare public stategia statului vizavi de programul de investitii si dezvoltare economică ale Ungariei în Transilvania

PER solicită premierului Nicolae Ciucă să declare public stategia statului român vis-a-vis de programul de investitii si dezvoltare economică ale Ungariei in Transilvania, după declaratiile recente ale lui Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, privind continuitatea acestor actiuni in tara noastra.

"Ministrul nostru de externe nici nu exista in schema aceasta, declaratia lui Bogdan Aurescu din 2020 pare să nu insemne nimic pentru oficialii de la Budapesta care se comporta in Transilvania ca si cum ar fi la ei in țară. Premierul Ciuca ar fi trebuit sa aleaga un ministru de externe mai hotarat.

Am impresia ca ai nostri tot asteapta sa îi intrebe cineva de vorba sau să le ceară voie! Păi cand este vorba de obtinerea unui teritoriu, discutiile acestea diplomatice sunt ignorate!

Cred ca actiunile Ungariei in Romania, cu ajutorul UDMR reprezinta o tema care trebuie abordata in CSAT, cu Constitutia pe masa! Serviciile ar trebui sa se trezeasca iar membrii coalitiei de guvernare ar trebui sa fie mai vigilenti!", a spus Dănuț Pop, președintele PER.