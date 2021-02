PER îl atacă dur pe Dacian Cioloș: Julien o face pe importantul în Romania

PER îl atacă dur pe Dacian Cioloș acuzându-l că după ce i-a abandonat pe român se alătură corului celor care susți desființarea SIIJ

”E rândul lui Cioloș să zică ceva de SIIJ. Cand nu se ascunde sub fusta lui Macron, Julien o face pe importantul in Romania.

In realitate, oricum nu face nimic pentru romani, el fiind o sluga obedienta, o creatie politica datoare, ce trebuie sa dea mesajulpotrivit, la momentul potrivit.

Dupa ce latrai in domeniu ca Macovei, Danilet si mai nou Birchal, care se viseaza ambasador al Romaniei in SUA, apare Dacian Ciolos, probabil ca sa dea "greutate" mesajelor pentru Justitie. Chestiunea desfiintarii SIIJ ii preocupta tare iar pozitionarea CSM le a dat cu virgula! Chiar si Ciolos s-a câcâit in explicatii. El avand, desigur, o larga perpectiva agricola si ceva cunostinte de culise. Romanii nu au uitat despre lobbyul său european cand era comisar si cat s-a zbatut sa negocieze subventia in agricultură pentru francezi, deci nu pentru români. După celebrele platforme si proiecte politice esuate, dupa ce a fugit rusinos la Bruxelles abandonandu-i pe romani, cine il mai crede ce spune?” se arată în comunicatul emis de PER.