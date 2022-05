PER solicită înființarea centrelor de colectare în zona agricolă

Dănuț Pop și Mohammad Murad au dezbătut asupra posibilității unei crize alimentare în România și asupra soluțiilor în cazul acestui scenariu. Cei 2 lideri ai Partidului Ecologist Român au participat la dezbaterea “ Perspective asupra unei potențiale crize alimentare în România”, organizată de revista Capital. Alături de specialiști în domeniul agricol, atât președintele Dănuț Pop, cât și președintele executiv, Mohammad Murad au propus soluții pentru salvarea agriculturii românești: “ România are nevoie de centre de colectare în zona agricolă, atât pentru cereale cât și pentru legume și fructe. PER a propus un proiect care însă a rămas fără ecou în ministere. Înființarea a 300 de astfel de centre la nivel național ar costa între 600 și 800 milioane de euro.

Această investiție s-ar recupera de 2 ori, încă din primul an prin fiscalizarea produselor. Aceste centre de colectare s-ar fiscaliza și astfel încă din primul an investiția s-ar amortiza, iar datoria statului este să vină în sprijinul producătorului român ca acesta să aibă acces la piața de desfacere. Cel mai mic fermier nu are timp și conexiuni încât să facă înțelegeri cu supermarketurile. Tocmai de aceea este necesar un centru de colectare care sortează, vinde către supermarketuri, către procesatori. În momentul acela s-ar dezvolta foarte mult micile fabricile mici, precum cele de bulion. În 2-3 ani statul ar încasa cam de 10 ori cât a investit. Referitor la importurile extracomunitare statul poate să intervină prin mărirea taxelor vamale în cazul produselor necalitative, ca să protejăm și consumatorul” spune Dănuț Pop.

Alte subiecte abordate de liderii PER în cadrul acestei conferințe au fost criza alimentară, piața concurențială și dominația multinaționalelor.