PER: 'Victore, uită-te în jur!'

"In timp ce analizele politice se indreaptă, mai cu seamă, către eșecul răsunător al lui Barna (USR- Plus), Victor Ponta se alintă. Analiza sa pare mult prea “la cald” încât nu percepe realitatea rezultatelor propriului partid. Realitatea este că PSD a obtinut un scor mai bun decât se așteptau Ponta și ai lui, mai ales în condițiile procentelor exagerate, plătite și vehiculate pentru Mircea Diaconu, înainte de alegeri. Practic, actorul, susținut de Alde- Pro România a obținut un total de nouă procente ceea ce analitic este puțin, dacă ținem cont că doar acesta a obținut 6% la alegerile europarlamentare în trecut. Deci, pe langă notorietatea lui Mircea Diaconu care nu poate fi ignorată, cele două partide, al lui Ponta și Tăriceanu, nu au reușit să obțină nici 10% (dacă ar fi să mergem pe calculul matematic, ar mai rămane o diferanță de doar 3% (1,5 + 1,5)).

Asta s-ar putea traduce că niciunul din cele doua partide nu ar putea să treacă de pragul electoral, respectiv 5%. Așadar, nici cu Diaconu, nici cu toți puciștii și trădătorii social- democrați, Victor Ponta nu a împiedicat PSD să intre în turul doi, ceea ce arata, totuși, o victorie internă a Vioricăi Dancilă. Victor Ponta scrie despre procentul de 22% obținut de PSD ca reprezentând o categoriede români definită prin ” incultura, incompetenta, demagogie, dependența de baroni” fără să conștientizeze că fix aceeași categorie l-a votat și pe el când acesta era candidatul PSD la prezidențiale. Ce nu își mai dă seama acest politiruc este că această categorie de votanți ai PSD nu acceptă trădatorii de partid, mincinoșii și puciștii ca el. Iar acest lucru s-a vazut foarte bine la aceste alegeri. Votanții tradiționali ai PSD au urmat-o pe Dancilă și nicidecum pe el și ProRomania. Mai clar, “modernizarea stângii” despre care Ponta vorbește, nu se va face sub nicio formă sub aripa sa, așa cum el ar vrea. Imaginația lui Ponta nu se oprește aici. Spre amuzamentul internauților, Ponta situează la loc de cinste ProRomania alături de USR, în formula privind spargerea “binomului politic al PNL si PSD “. Nu doar că le face și ălora agenda, dar el crede că un mini-PSD poate destabiliza cele două mari partide din România. Victore, trezește-te, că mulți te parăsesc! Uită- te în jur, Pinocchio!", se arată într-un comunicat al PER.