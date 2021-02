Percheziții ample, mii de măști false în spitale - Reacția lui Virgil Musta

Zece percheziţii au avut loc luni în Bucureşti şi în patru judeţe într-un dosar de înşelăciune după ce unui spital pentru asistenţa pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 i-au fost vândute măşti de protecţie ce poartă o marcă înregistrată cunoscută la nivel mondial, cu privire la care există indicii temeinice că sunt contrafăcute. Medicul Virgil Musta, șeful secției de boli infecțioase, a vorbit despre acest caz.

„Noi am recepționat 15 mii de măști. La un moment dat, în timp ce ne desfășuram activitatea, colegii mei au sesizat faptul că clipsurile măștilor se desprind la pacienții Covid de pe secție. Ele reprezentau un risc de contaminare extrem. Am verificat și alte măști și am constatat că mai multe dintre măștile care au fost achiziționate erau cu acest defect și atunci am anunțat organele competente pentru a ancheta. La ora actuală sunt două anchete în desfășurarea în acest sens. Aceste măști au fost folosite atât pe secțiile de boli infecțioase, cât și pe secția de ATI, unde practic persoanele care au folosit aceste măști au rămas fără protecție. Masca rămânea cu un orificiu care reprezenta contact direct cu aerul sau pacientul pe care îl examinam în momentul respectiv. După primele două cazuri, nu am mai folosit aceste măști. Este posibil ca în țară să existe cazuri de infectare din cauza acestor măști neconforme. La noi ele au fost achiziționate prin licitație”, a declarat Virgil Musta în direct la Realitatea Plus.