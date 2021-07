Personalul medical de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău este 'tratat' cu 'Terapie prin artă'

Personalul medical de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău este ''tratat'' în această săptămână cu o inedită ''terapie prin artă'', în cadrul unui proiect al unei asociaţii din Cluj - ce presupune mai multe activităţi recreative realizate de artişti profesionişti, cu sprijinul voluntarilor.

Una dintre cele mai spectaculoase activităţi a avut loc miercuri, în curtea secţiei de boli infecţioase a Spitalului Judeţean, unde artistul Vizi Imre, ce a reprezentat România la Eurovision în 2014, a încântat auditoriul format din personalul medical şi pacienţi, cu un recital de muzică răsplătit cu numeroase aplauze.

În ultimii nouă ani, prin "Terapie prin Artă", asociaţia Create.Act.Enjoy organizează, produce şi oferă pacienţilor, cadrelor medicale şi aparţinătorilor, activităţi recreative realizate de artişti profesionişti, cu sprijinul voluntarilor.

Potrivit descrierii de pe site-ul asociaţiei, metodele de lucru propuse de această asociaţiei vin în completarea terapiei clasice şi mizează pe faptul că starea de bine este dată, pe lângă satisfacţia materială, de o stare emoţională şi psihică echilibrate şi de o viaţă socială care permite accesul la cultură.

Asociaţia a pornit din judeţul Cluj, însă în acest an îşi propune să ajungă în şapte spitale din România, pe listă fiind şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău.

"Vizi Imre a cântat astăzi, prieten al asociaţiei Create.Act.Enjoy. E a doua oară când îl aducem pe Vizi să cânte în curte unui spital şi i-am regăsit aceeaşi bucurie şi drag de oameni, aşa cum ştia că le are. E o primă colaborare pe care o aven cu Spitalul Judeţean de aici, din Zalău. E o colaborare care ne bucură foarte mult, pentru că am găsit foarte multă deschidere şi înţelegere a ceea ce înseamnă arta folosită ca terapie şi practic genul acesta de parteneri ne dorim. Realizăm proiectul de terapie prin artă de nouă ani, în Cluj Napoca, dar uşor-uşor ne dorim să ne îndreptăm şi spre alte oraşe. Săptămâna pe care o petrecem aici ne dă încredere că putem să ne şi îndepărtăm de Cluj şi să iasă la fel de bine", a declarat miercuri, Diana Buluga, coordonatoarea proiectului de terapie prin artă Create.Act.Enjoy.

Potrivit acesteia, prin activităţile proiectului se încearcă combaterea epuizării psihice a cadrelor medicale care se luptă cu pandemia de COVID-19 de circa un an şi jumătate.

"Suntem veniţi de duminică la Zalău, iar de luni am început activităţile. Luni am avut momente artistice itinerante cu actorii care au vizitat personalul medical din întreg spitalul, ieri am avut două ateliere bazate pe teatru şi improvizaţie, dar gândite pentru a combate simptomele sindromului de burn-out. Acest sindrom, după cum ştim, mai ales în ultimul an a afectat personalul din spitale şi atunci ne-am dorit foarte mult să venim în sprijinul personalului medical prin genul acest de ateliere interactive. Astăzi a fost concertul, mâine continuăm cu o serie de ateliere, iar vineri vom realiza două instalaţii artistice în spital. E vorba de un desen interactiv care la final sperăm să ia forma unei opere de artă colective şi o plasmă pe care montăm tot ateliere de relaxare, dar de data asta în format video", a conchis Diana Buluga.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău este principala unitate medicală din Sălaj dedicată pacienţilor COVID-19, majoritatea celor infectaţi fiind trataţi în cadrul secţiei de boli infecţioase, în curtea căreia a avut loc concertul de miercuri, informează Agerpres.