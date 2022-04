Peste 100 de evenimente la Festivalul Internaţional Shakespeare găzduite de Teatrul 'Marin Sorescu' din Craiova

Mari regizori internaţionali precum Robert Lepage, Oskaras Korsunovas sau Silviu Purcărete vor fi prezenţi la cea de-a XIII-a ediţie a Festivalului Internaţional Shakespeare, care va avea loc în perioada 19-29 mai, la Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din Craiova.

Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES, în festival va putea fi văzută mult aşteptata producţie "The Tiger Lillies perform Hamlet", dar şi premiera spectacolului "Richard al III-lea" realizat de Laszlo Bocsardi, cu Sorin Leoveanu în rol principal, o producţie a Festivalului Shakespeare şi a Naţionalului craiovean.

Ediţia din 2022 a Festivalului Shakespeare cuprinde peste 100 de evenimente - spectacole de teatru, performance-uri, instalaţii multimedia, spectacole de teatru VR, concerte, proiecţii de film în aer liber, lansări de carte, conferinţe şi dezbateri care vor avea loc în 13 locaţii din Craiova.

"Ce înseamnă Festivalul Shakespeare de la Craiova? O minune. Născută din iubire, salvată din pasiune şi - acum, iată - împlinită prin continuitate. Abia astăzi, când atâtea evenimente de peste tot au dispărut sau şi-au pierdut seva, înţelegem că visul lui Emil Boroghină durează, renaşte, e la clipa unui unui nou început. Iar noi toţi avem prilejul de a fi parte din el. Ce dar frumos! Ce sărbătoare a spiritului! Ce gest de preţuire a valorilor teatrului mondial: de la Wilson la Dodin, de la Lepage la Ostermeier, de la Declan Donnellan la Silviu Purcărete! Puţine, foarte puţine festivaluri de oriunde au reunit o asemenea galerie de personalităţi. Încă şi mai puţine încearcă să le adauge altele şi altele, ale unor noi generaţii. Este vocaţia celor care, din doi în doi ani, transformă Craiova într-o insulă shakespeareană. Victoria lor devine atunci un triumf al teatrului românesc pe marea scenă a lumii", afirmă Octavian Saiu, critic de teatru, eseist şi profesor universitar.

Festivalul Shakespeare se va deschide pe 19 mai cu spectacolul "887" în regia lui Robert Lepage.

Printre spectacolele care vor putea fi urmărite în cadrul festivalului se numără "Doamnele lui Shakespeare" regia Alexandru Boureanu (20 mai, ora 20,30, în Parcare Electroputere Mall), "Furtuna" regia Ada Milea (21 mai, ora 18,00, Casa de Cultură a Studenţilor), "Othello" regia Oscaras Korsunovas (22 mai, ora 20,00, Teatrul "Marin Sorescu" - Sala Amza Pellea), "Macbeth" regia Botond Nagy (23 mai, ora 20,00, Teatrul Colibri), "Kill Will" producţie Compania Told by an Idiot, Marea Britanie (24 mai, ora 16,00, Piaţa Fraţii Buzeşti), Corul Madrigal - Concert dedicat epocii Elisabetane, dirijor Ana Ungureanu (26 mai, ora 20,00, Filarmonica Oltenia), "Moştenirea" regia Mihai Mălaimare (29 mai, ora 17,00, Piaţa Fraţii Buzeşti)..

Cea de a XIII-a ediţie a Festivalului Internaţional Shakespeare este organizată de Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din Craiova şi Fundaţia Shakespeare, informează Agerpres.