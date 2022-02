Peste 1,5 miliarde de persoane şi-au verificat securitatea pe Internet, în 2021, anunță Google

Peste 1,5 miliarde de persoane şi-au verificat securitatea pe Internet, în 2021, iar mai mult de 150 de milioane utilizatori s-au înrolat în Sistemul de Verificare în doi paşi (2SV), fapt ce a dus la scăderea cu 50% a situaţiilor de compromitere a conturilor, arată o serie de studii realizate de Google, conform Agerpres.

"Google pune la dispoziţia oamenilor instrumente uşor de utilizat pentru protejarea informaţiilor personale şi siguranţa online, precum Verificarea securităţii, care oferă recomandări uşor de urmat pentru întărirea securităţii contului google . În 2021, mai mult de 1,5 miliarde de persoane şi-au Verificat securitatea, iar aşteptările sunt ca în 2022 numărul lor să crească. Mai mult, în 2021 s-au înrolat peste 150 de milioane de persoane în sistemul de verificare în doi paşi (2SV). Studiile Google arată că înrolarea 2SV duce la scăderea cu 50% a situaţiilor de compromitere a conturilor", se arată într-un comunicat de presă al gigantului american, cu ocazia Zilei Siguranţei pe Internet, marcată pe data de 8 februarie.În acest context, Google anunţă încheierea unui parteneriat cu "Academia Khan", o organizaţie non-profit în domeniul educaţiei, pentru dezvoltarea de cursuri online în siguranţă pe Internet. Astfel, compania va finanţa cu 5 milioane de dolari crearea de conţinut uşor de accesat şi de înţeles privind siguranţa online, disponibil apoi celor 18 milioane de utilizatori lunari ai "Academiei Khan" din toată lumea."Interesul oamenilor de a se proteja împotriva ameninţărilor online a crescut în ultima perioadă. De exemplu, în 2021, căutările cu expresia "cum să opresc furtul de identitate" au crescut cu 110% faţă de anul anterior. Eforturile anterioare ale Google în conştientizarea nevoii de siguranţă online au arătat impactul pozitiv pe care iniţiativele educative le pot avea. Parteneriatul cu Academia Khan aduce informaţiile referitoare la siguranţa online către un public larg şi le face mai accesibile", notează sursa citată.Specialiştii de la Google vin şi cu o serie de recomandări de care orice utilizator poate ţine cont pentru a fi mai în siguranţă în online: realizează o verificare a securităţii, iar acest proces va pregăti contul Google pentru situaţia în care este nevoie de recuperarea lui, ceea ce presupune acţiuni simple precum adăugarea unui număr de telefon sau adresă de email "de rezervă"; activează verificarea în doi paşi, soluţie care face diferenţa în situaţia în care parola contului este compromisă; utilizează Managerul de parole Google, integrat în browser-ul Chrome, Android şi aplicaţia Google, deoarece acesta ajută la crearea de parole puternice pentru toate conturile online, fără a fi nevoie ca utilizatorul să le ţină minte.Pe lista noutăţilor Google în materie de siguranţă online se regăsesc: o colaborarea la nivel global cu organizaţii ca International Foundation for Electoral Systems (IFES) pentru a îmbunătăţi securitatea campaniilor electorale şi utilizatorilor implicaţi; Tehnologiile de Navigare sigură îmbunătăţite şi adăugate la nivel de cont, şi care permit utilizatorilor Google să îşi ducă siguranţa online la un alt nivel şi să beneficieze de cea mai bună protecţie împotriva ameninţărilor malware şi phishing.La 8 februarie 2022 este marcată Ziua siguranţei pe internet. În acest an, activităţile dedicate acestei zile se desfăşoară sub tema ''All fun and games? Exploring respect and relationships online'', potrivit https://saferinternet.org.uk/.Ziua Siguranţei pe Internet este sărbătorită, anual, din 2004, într-o zi de marţi a lunii februarie, în mai multe ţări de pe mapamond, pentru promovarea utilizării sigure şi responsabile a mediului online şi a dispozitivelor cu care sunt accesate platformele şi site-urile online.În România, această zi a fost marcată pentru prima dată în anul 2008.Larry Page şi Sergey Brin au fondat Google în anul 1998, iar în prezent compania are peste 50.000 de angajaţi la nivel global şi oferă o gamă largă de produse şi platforme populare precum: Search, Maps, Ads, Gmail, Android, Chrome şi YouTube.În octombrie 2015, Alphabet a devenit compania-mamă a Google.