Peste 1.500 de absolvenți ai Universității de Medicină și Farmacie din Iași au susținut examenul de rezidențiat

Peste 1.500 de absolvenți ai Universității de Medicină și Farmacie au susținut, duminică, examenul de rezidențiat la Iași. Proba s-a desfășurat fără incidente, iar după patru ore de examen candidații au putut să își afle și punctajele, scrie Mediafax.

Pentru a susține proba în centrul de examinare din capitala Moldovei s-au înscris 1.528 de persoane. Pentru cei mai mulți dintre candidați subiectele au fost de dificultate medie.

„A fost bine, a fost mai bine decât m-am așteptat, au fost întrebări relativ ok, nu au fost cu un grad de dificultate foarte mare, decât foarte puține. Am luat 906 puncte și vreau să fac endocrinologie. Am de gând să rămân aici, în Iași", a declarat Codruța, una dintre tinerele care a susținut examenul.

Examenul de la Iași s-a susținut în zeci de săli, din tot orașul. În fața Universității de Medicină și Farmacie, tinerii erau așteptați de rude și prieteni.

„A fost bine, nu a fost atât de greu pe cât mă așteptam, am și învățat, am trecut de patru ori prin materie, m-am apuca din timp. Mi s-a părut decent, chiar acceptabil. Am luat 856 de puncte, sunt foarte mulțumit, neașteptat de bine. Oscilez între oncolgie și psihiatrie, una dintre cele două, între Iași și București.", a declarat Mihai.

La Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași s-au înscris, în acest an, 1.528 de candidați (cu 161 mai mulți față de anul trecut): 1.087 la medicină, 314 la medicină dentară și 127 la farmacie.

Anul acesta Iașul a fost al doilea centru, după capitală, ca număr de înscriși.

„Concursul a decurs în parametrii normali, conform metodologiei. Suntem mulțumiți că au fost mai mulți candidați înscriși decât anul trecut. Au fost și absenți, foarte puțini: 10 la medicină și câte doi de la medicină dentară și farmacie, în comparație cu numărul de candidați, numărul de absenți este practic insignifiant. Foarte mulți candidați, după București. Noi suntem pe locul 2, probabil și datorită vecinătății cu Republica Moldova, foarte mulți candidați sunt din Republica Moldova", a declarat Luminița Iancu, prorector al UMF Iași.

Ministerul Sănătății a scos la concurs, în acest an, 4.710 poziții (locuri și posturi): 3.960 pentru domeniul medicină, 398 pentru medicină dentară și 256 pentru farmacie, pentru care vor concura 8.876 de candidați.

Pe centru universitar Iași, sunt 641 de poziții, dintre care 618 locuri (pentru Medicină – 512, pentru Medicină Dentară – 61 și pentru Farmacie - 45) și 23 de posturi.