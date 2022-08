Peste 40 de evenimente sunt organizate la Festivalul Serilor Filmului Românesc, la Iaşi

Peste 40 de evenimente, la care vor fi prezenţi peste 65 de artişti, sunt organizate în perioada 3-7 august, la Iaşi, în cadrul celei de-a XIII-a ediţii a Festivalului Serilor Filmului Românesc (SFR).

"De la an la an acest eveniment creşte, avem multe evenimente în premieră. Organizăm acest festival pentru că iubim artiştii şi filmul românesc. Avem o premieră şi o avanpremieră, expoziţii şi vernisaje. În fiecare an aşteptăm acest moment cu mari, mari, emoţii", a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, directorul Festivalului Serilor Filmului Românesc, Andrei Giurgia.

Ediţia din acest an a SFR este dedicată actorului Marcel Iureş. Prezent la conferinţa de presă, marele actor s-a arătat impresionat de primirea făcută, dar şi de atenţia acordată de organizatorii SFR şi de ieşeni.

"Am venit cumva cam ca acasă, cu plecăciune. Am fost şocat să mă văd şi pe tramvaie, şi pe maşini, şi în hotel, peste tot. Sunt un biet om, ca fiecare dintre dumneavoastră, dar cred că o să supravieţuiesc. Vă mulţumesc tuturor celor care aţi pregătit atmosfera şi celor care băgaţi lemnele astea în foc, eu fiind unul dintre ele. Mai sunt artişti care funcţionează pe post de combustibil al poporului român şi culturii române. Ceea ce faceţi la SFR are un soi de vibraţie care bate puternic în inima fiecăruia dintre noi", a declarat Marcel Iureş.

Ambasadorul SFR, Irina Margareta Nistor, a spus despre Marcel Iureş că este un actor care iubeşte emoţia şi un artist care îşi respectă şi îşi iubeşte publicul, potrivit Agerpres.ro.

"Este extraordinar că după doi ani de pandemie putem să desfăşurăm o ediţie fără restricţii. Marcel Iureş este un actor fermecător, un actor de teatru, un actor de film, un actor de teatru radiofonic, este o voce inclusiv pentru documentare. El este un creator de teatru, şi la propriu şi la figurat, pentru că este creatorul unei săli, ACT, care a supravieţuit chiar şi pandemie, unde sunt săli dintre cele mai atipice. El îşi iubeşte enorm publicul, ceea ce nu întotdeauna e valabil pentru toţi actorii de pretutindeni şi pentru cei de la noi. El chiar îşi respectă şi iubeşte publicul şi are nişte emoţii care întotdeauna m-au impresionat", a afirmat criticul de film Irina Margareta Nistor.

Evenimentul este organizat de Asociaţia Artis în parteneriat cu Primăria Iaşi şi Ateneul Naţional Iaşi.

"Este o datorie pe care ne-o asumăm pentru că cinematografia românească este ca brand de ţară, este printre puţinele lucruri bune care s-au mai întâmplat în ultimii 32 de ani şi care ne-au dus pe covoarele roşii ale festivaluri internaţionale. Cinematograful, filmul, ne ajută să ieşim din banalitatea cotidianului nostru şi ne mai oferă o speranţă", a declarat primarul Mihai Chirica.

Potrivit organizatorilor, în cadrul festivalului vor fi acordate Premiile de excelenţă SFR, în semn de recunoaştere a contribuţiei excepţionale aduse în domeniile pe care aceştia le reprezintă. Trei personalităţi care vor fi recompensate pentru întreaga activitate: actriţa Tora Vasilescu, regizorul Stere Gulea şi regizorul Şerban Marinescu.

De asemenea, va fi organizată şi Gala CineMemoriam, cu momente de evocare pentru actorii Florina Cercel, Luminiţa Gheorghiu şi Ion Dichiseanu.

În cadrul ediţiei a XIII-a a SFR vor avea loc şi vernisajele a două expoziţii de fotografie: Atitudini - Marcel Iureş, şi In memoriam Ion Dichiseanu.

Totodată, Organizatorii SFR au anunţat că un program special va fi dedicat scriitorului Marin Preda, pe 5 august. La 100 de ani de la naşterea lui Marin Preda, cinefilii vor putea urmări la Iaşi o serie de ecranizări după cele mai celebre opere ale marelui romancier. Proiecţiile cinematografice vor fi însoţite de discuţii în prezenţa unor invitaţi speciali, la care se alătură şi fii scriitorului.

Fanii trupei Phoenix/Transylvania Phoenix vor putea viziona, în avanpremieră filmul documentar Phoenix, Povestea. Evenimentul este programat vineri, în prezenţa liderului trupei, Nicolae Covaci şi a regizorului Cristian Radu Nema.

Evenimente culturale se vor desfăşura în mai multe spaţii din Iaşi: Piaţa Unirii - Open Air, Amfiteatrul Palas, Cinema Ateneu, Casa de Cultură "Mihai Ursachi" Iaşi, Brizo, Liceul Varlaam şi Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri".