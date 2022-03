Peste 900 de oameni au fost arestați, ca urmare a protestelor din Rusia: au ieșit în 38 de orașe

Cel puţin 937 de persoane au fost arestate, duminică, în Rusia, în timpul manifestaţiilor împotriva războiului din Ucraina organizate în 38 de oraşe din ţară, potrivit unui bilanţ dat publicităţii de ONG-ul OVD-Info.

Aceste acţiuni de protest au avut loc în capitala Moscova, dar şi la Sankt-Petersburg, Ekaterinburg, Nijni Novgorod şi Vladivostok.



Potrivit OVD-Info, de la începutul invaziei din Ucraina pe 24 februarie, peste 15.000 de persoane au fost arestate în Rusia în timpul demonstraţiilor împotriva războiului.



Statul rus a iniţiat, de asemenea, proceduri penale împotriva oponenţilor războiului şi a oponenţilor lui Vladimir Putin. Cel puţin 37 de acţiuni în justiţie sunt deschise în prezent împotriva a 43 de persoane, potrivit aceleiaşi surse.

They may be out of the headlines but Russia-wide protests against the war haven’t stopped. Neither have the arrests. This is Yekaterinburg today - peaceful rallies already happening in multiple Siberian cities, and soon beginning in Moscow and St Petersburg. pic.twitter.com/EXR0Lz1647