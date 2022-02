Peste 91 de milioane de videoclipuri au fost eliminate de pe TikTok: platforma media schimbă regulile

Noul raport trimestrial privind Aplicarea Regulilor Comunității anunțat marți arată că peste 91 de milioane de videoclipuri care încalcă politicile TikTok au fost eliminate în T3 2021. Platfoma anunță actualizări ale Regulilor Comunității pentru a sprijini în continuare integritatea, informează Mediafax.

Unele dintre principalele actualizări pe care TikTok le anunță și pe care le va implementa în următoarele câteva săptămâni includ:

• Consolidarea politicii privind acțiunile periculoase și provocările. TikTok continuă să adopte abordarea mai exigentă pe care a anunțat-o anterior pentru a ajuta la prevenirea răspândirii pe platformă a unui astfel de conținut - incluzând farse de sinucidere. Acest lucru era inclus anterior în politicile de suicid și auto-vătămare, dar acum va fi evidențiat într-o categorie separată, cu mai multe detalii, astfel încât comunității să îi fie și mai ușor să se familiarizeze cu aceste reguli.

• Abordarea tulburărilor de alimentație. Deși TikTok elimină deja conținutul care promovează tulburările de alimentație, platforma de entertainment va începe să elimine și conținutul care urmărește promovarea alimentației dezordonate. TikTok face această schimbare în urma consultării cu experți în tulburări de alimentație, cercetători și medici.

• Clarificarea tipurilor de ideologii bazate pe ură interzise pe platformă. Acestea includ deadnaming-ul (folosirea numelui și sexului unei persoane transgender care le aparținea înainte de schimbarea identității sexuale), misgendering-ul (folosirea altor pronume decât pronumele de gen declarate de individ) sau misoginia, precum și conținutul care susține sau promovează programele de terapie de conversie. Deși aceste elemente au fost de mult timp interzise pe platformă, TikTok a înțeles de la creatori și organizațiile societății civile că este important ca aceste aspecte să fie explicit detaliate în Regulile Comunității.

• Extinderea politicii de protecție a securității, integrității, disponibilității și fiabilității platformei. Aceasta include interzicerea accesului neautorizat pe TikTok, precum și la conținutul, conturile, sistemele sau datele TikTok, dar și interzicerea utilizării TikTok pentru a comite acțiuni criminale.

În plus, comunitatea poate găsi mai multe informații despre categoriile de conținut neeligibile pentru recomandare în feedurile For You.

Fiecare membru al comunității TikTok va fi notificat să citească regulile actualizate atunci când deschid aplicația în săptămânile următoare.

Din cele peste 91 de milioane de videoclipuri care încalcă politicile TikTok care au fost eliminate în T3 2021 (aproximativ 1% din toate videoclipurile încărcate pe platformă), 95% au fost eliminate înainte ca un utilizator să le raporteze, 88% înainte ca videoclipul să primească vizionări și 93% în decurs de 24 de ore de la postare.