Pet Shop Boys a anunțat că va lansa cel de-al 14-lea album, Hotspot, noul material discografic fiind scos pe piață pe 24 ianuarie, arată Smart Radio, care păstrează un rol special pentru muzica lor, anunță MEDIAFAX.

Trupa alcătuită din Neil Tennant și Chris Lowe a încercat să continue succesul piesei lor din 2016, ”Super”. Au apelat la colaboratorul lor, Stuart Price, care a mai lucrat și cu Kylie Minogue și Take That. Cei doi muzicieni au mai lucrat cu Stuard pentru cel mai recent material discografic lansat dar și pentru albumul lor din 2014, ”Electric'”.

Cei de la Pet Shop Boys au înregistrat noile piese la strudiourile Hansa din Berlin, unde au mai lucrat de-a lungul timpului muzicieni precum David Bowie, U2, Depeche Mode și Brian Eno.

Celebrul duo a afirmat că ”am scris mulă muzică în ultimii 10 ani la Berlin și a fost o experiență extraordinară să lucrăm pentru acest album în studiourile Hansa pentru a adăuga o nouă dimensiune sonorităților noastre”.

Printre cele zece piese programate să apară pe album se numără și ”Dreamland”, pentru care trupa a colaborat cu vocalistul Years & Years, Olly Alexander, ca și ”Burning The Heather”, cu o partitură pentru chitară interpretată de Bernard Butle, de la Suede.

Neil și Chris s-au întâlnit în 1981 și au înregistrat nu mai puțin de 22 de piese care au ajuns în Top 10 singles și 13 albume care au fost menționate în Top 10 studio albums. Printre cele mai cunoscute piese ale lor se numără ”Vocal”, ”Sodom & Gomorrah”, ”It's A Sin”, ”Left To My Own Devices”, ”Domino Dancing” și ”Always On My Mind”.

