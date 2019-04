Petiţie pentru servicii de transport sigure şi civilizate, după incidentul violent cu taximetrişti de la Galaţi: 'Transport civilizat, nu bătaie'

Șocați de știrea de săptămăna trecută referitoare la cazul tânărului din Galați bătut de taximetriști, călătorii din toată țara care își doresc să aibă acces la un transport sigur și civilizat și la mai multe variante decât cele oferite de clasicele taxiuri, au lansat și semnat o petiție în acest sens, denumită sugestiv „Transport civilizat, nu bătaie”:

Petiția are deja peste 240 de semnături, iar oamenii lasă alături de semnătura lor și susținerea pentru petiție și mărturii înfiorătoare despre experiențele lor anterioare în care au apelat la taxiuri, momente în care au fost refuzați fără motiv, înjurați și chiar bruscați:

„Nu mai pot cu taximetriștii cu unde mergeți și n-avem rest și vreau să avem și alternative de transport civilizat.”

„Am avut mari probleme cu taximetriști care au vorbit foarte urât la adresa mea pentru că nu au primit suficient tips și, în plus, de fiecare dată când am nevoie sa transport căruciorul copilului în diferite locuri aștept în medie cam o oră să găsesc un taxi care are loc pentru cărucior, cu toate ca mereu selectez opțiunea bagaj și le dau mesaj ca am un cărucior...”

„Semnez pentru ca ajungând în Gara de Nord din București, cu multe bagaje și un copil mic de mână, un taximetrist a refuzat să mă ducă până în Piața Iancului pe motiv că nu este în aria lui de interes. Că el avea de plecat mai târziu în altă direcție și vroia să ajungă pe banii mei în direcția respectivă. Semnez pentru că altădată, noaptea tot cu copil mic de mână alt taximetrist a refuzat să mă ducă din Băneasa în Iancului daca nu îi plătesc cursa triplu, fără aparat de taxare, evident. Erau o mulțime de taximetre aliniate toate voiau suprapreț. Când am sunat la firma de taxi și mi-au trimis taxi în Băneasa și m-am urcat în acesta, toți taximetriștii care mă refuzaseră m-au înjurat de organele lor genitale suficient de tare ca să audă bine și copilul meu.”

„Semnez pentru ca sunt întru totul de acord cu subiectul acestei petiții. Toți avem de suferit din cauza huliganilor autonumiți taximetriști. Personal am fost înjurată și bruscată de un asemenea specimen, iar cu alte ocazii am fost pusă să plătesc un tarif de vreo 3 ori mai mare, iar în mod repetat taximetriștii au refuzat comanda. Păcat de taximetriștii cinstiți care suferă la rândul lor din cauza acestor secături”.

„Semnez pentru că a ajuns sa îmi fie frică să mă deplasez cu taxiul inclusiv alături de soț....singură nici nu mai vorbesc”.

Boicot și la Galați

Pe de altă parte, sute de gălăţeni au iniţiat în ultimele zile, pe reţelele de socializare, apeluri la boicotarea firmei de taxiuri ai cărei şoferi au bătut cu sălbăticie, în noaptea de 6 spre 7 aprilie, pe tănărul de 19 ani. Postările au adunat zeci de mii de reacţii şi de comentarii, cei mai mulţi dintre care care au comentat solicitând Primăriei Galaţi să anuleze de urgenţă licenţele de taximetrie ale celor cinci şoferi de la compania Samataxi care au fost implicaţi în violentul incident în urma căruia Robert Zaharia a ajuns la spital cu răni serioase.

În staţiile de taxi, şoferii de la Samataxi stau aproape degeaba în aşteptarea clienţilor, care preferă să aleagă alte companii. Pe internet circulă deja şi numeroase ironii la adresa companiei, care este sfătuită să se reprofileze pe pază şi protecţie dacă tot nu mai are clienţi.

Taximetriștii blochează mâine Bucureștiul

Nemulțumiți de faptul că au concurență și că pasagerii nu mai stau la mâna lor, taximetriștii din toată țara protestează mâine la București. Ei au anunțat că vor bloca orașul de la 6 la 18.00, cu 5000 de mașini pe care le vor masa în zona Piața Victoriei.

Sursele noastre spun că majoritatea celor care fac taximetrie sunt forțați să se prezinte la acest protest de șefii din COTAR, deși aceștia au obținut ceea ce voiau: publicarea în Monitorul Oficial a ordonanței care reglementează transportul de persoane. Actul normativ a fost publicat azi, dar șefii COTAR, printre care și Vasile Ștefănescu trimis în judecată pentru o fraudă de 360.000 de euro din bani europeni, fac în continuare presiuni pentru interzicerea UBER, BOLT (fostă Taxify) și a tuturor aplicaților de taxi. Culmea, fix acelea care îi ajută pe taximetriști să-și facă „planul” pe care îl plătesc zilnic ilegal șefilor lor doar pentru că aceștia dețin dispeceratele.

„Sunt forțat să particip la protest, chiar dacă nu aș vrea să mă duc. Fără aplicații nu-mi fac norma zilnică să plătesc planul și banii de gaz – 200 de lei. Prin dispecerate vin puține comenzi”, ne-a spus, sub protecția anonimatului un taximetrist de la Leone care folosește și aplicații.

Reamintim că șeful COTAR, Vasile Ștefănescu, a candidat pe locul 3 pe lista PMP la Camera Deputaților, având mari șanse să intre în Parlament dacă unii dintre colegii săi mai bine plasați aleg să meargă la Bruxelles în cazul în care câștigă un mandat la scrutinul de europarlamentare din luna mai.