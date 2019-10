Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a inaugurat, la Sibiu, prima Brânzărie din ţară, el anunţând că astfel de magazine ale producătorilor vor fi deschise în toate oraşele reşedinţă de judeţ şi vor avea specific diferit, în funcţie de zonă, potrivit news.ro

În Brânzăria de la Sibiu, producătorii îşi pot comercializa marfa, fără să achite vreo taxă, iar chiria spaţiului este suportată de Casa Română de Comerţ Unirea.

”Am spus cu ani în urmă că trebuie să facem această verigă extrem de importantă, pentru România, pentru producători, pentru consumatori şi anume să facem acea verigă care asigură preluarea produselor de la fermieri, aducerea lor în magazine bine puse la punct, controlate şi evident prezentate consumatorilor penmtru a putea fi valorificate. Aici urmărim câştigul producătorului şi al consumatorului. Statul a intervenit cu această verigă. Astăzi am pornit pentru prima dată în România, unde în această zonă sibienii, producătorii s-au organizat rapid şi am putut realiza acest magazin micuţ, dar el este suficient de expresiv şi suficient de valoros pentru oamenii care au adus produsele aici să le valorifice. Vom face acest lucru în toată ţara. Acest exemplu de aici care a fost denumit brânzărie, în altă parte cum doresc localnicii, pentru a fi cât mai aproape de specificul zonei şi să fim cât mai aproape de gustul oamenilor. În zilele următoare o să deschidem la Bucureşti, în Craiova, în Slatina, la Piteşti, la Timişoara, în Teleorman, peste tot, până la sfârşitul anului să avem. Aceasta este sarcina primită de la Adunarea Generală a Acţionarilor şi anume aceea de a realiza, în prima etapă în fiecare capitală de judeţ câte un magazin şi nu numai pentru că am început şi la nivelul producătorilor să le asigurăm condiţiile necesare pentru preluarea producţiei şi pentru pregătirea producţiei”, a declarat Petre Daea.

Minisrrul a spus că în zonele legumicole au fost date corturi pentru ca producătorii să îşi poată prezenta produsele într-un mod aspectuos.

”Am început si la producătoriu pentru că în zonele legumicole s-a aprovizionat corturi pentru a pregăti legumele respective, pentru a le aşeza frumos în lădiţe, în a le prezenta cum doreşte consumatorul, în aşa fel încât să fie în întregime valorificate, iar câştigul urmărit de producător să fie pe măsura efortului pe care îl face. La nivelul Casei, Casa are această politică de a transfera producţia de la micii producători şi a o aduce pe piaţă. Atât în magazinele proprii, cât şi în reţelele mari de magazine, în aşa fel încât să dăm autenticitate acestei producţii în general să să individualizăm această societate comercială cu capital majoritar de stat care vizează sprijinul pentru producătorii agricoli”, a spus Daea.

Ministrul a anunţat că astfel de magazine vor fi deschise şi în alte zone din ţară.

”Vom face magazine şi cu profil legumicol. Iată, aici, în zona Sibiului nu puteam să nu aducem brânza de Sibiu şi telemeaua de Sibiu şi mă bucur că a trecut de pragul acesta de contestare la nivel european şi în câtva timp va fi şi protejată la nivelul Europei”, a spus Daea.

Întrebat dacă este mai convenabil ca oamenii să cumpere din aceste magazine, ministrul a arătat că preţul este în concordanţă cu calitatea.

”Este mai convenabil să vii la acest magazin, preţul va fi în concordanţă cu calitatea lui şi fără să existe o presiune, cum există la magazinele celelalte taxă de raft, taxă de aşteptare, taxă de multiplicare, taxă de aşezare în raftul respectiv, care au ridicat preţurile. Noi vrem foarte clar să se înţeleagă că este în sprijinul fermierilor, a producătorilor”, a declarat Petre Daea.