Petre Daea așteaptă să fie numit ministru la Agricultură pentru a prezenta măsurile de combatere a secetei

Fostul ministru Petre Daea, propus miercuri de PSD pentru a prelua din nou portofoliul Agriculturii, a declarat la finalul ședinței social-democraților că va prezenta măsurile pentru combaterea secetei după ce va fi numit ministru.

„O sa va prezint in prima conferinta de presa viziunea mea”, a indicat Daea, în prezenta liderului PSD, Marcel Ciolacu. El a spus ca prefera sa astepte ca premierul sa-l accepte ca ministru si apoi șeful statului sa semneze decretul de numire.

Despre activitatea in agricultura, Daea a mentionat: „O vad cum am vazut-o intotdeauna, sa facem in fiecare zi in asa fel incat sa fie bine tarii si fermierii sa simta acest lucru”.

El s-a arătat sceptic că previziunile ministerului Mediu privind fenomenele meteo extreme se vor adeveri.

„A fost un vot în unanimitate ca Petre Daea să revină în funcția de mininistru al Agriculturii”, a anunțat Marcel Ciolacu. Liderul PSD a precizat că îi va înainta propunerea premierului Nicolae Ciucă, cu care va avea și o discuție. „Este nevoie la Ministerul Agriculturii de un om de calibrul, nu neapărat de înălțimea, dlui Daea, la ce probleme ne confruntăm. Vedem acum, în această secetă, de ce nevoie am fi avut de sistermul de irigații propus de Petre Daea”, a încheiat Ciolacu.

Funcția de ministru al Agriculturii a devenit vacantă după demisia lui Adrian Chesnoiu.