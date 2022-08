Petre Daea dezvăluie care este programul său la Ministerul Agriculturii: 'La orele 6 dimineața sunt la birou. Stau până seara târziu, nu plec pe lumină'

Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a dezvăluit care este programul său de zi cu zi, de când a ajuns din nou în fruntea Ministerului Agriculturii.

Petre Daea a precizat că în fiecare zi se trezește la ora 5 dimineața pentru ca la 6 să fie deja la birou. Stă în instituția pe care o conduce până seara. Ministrul are zilnic un program strict de la care nu se abate decât în situații de urgență.

„E simplu, haideți că vă spun. Eu sunt la Minister la orele 6 – 6.10. Nu, nu mai e nimeni pe acolo și nici nu trebuie să fie. Fac curățenie femeile că știu că vine ministrul devreme, găsesc aspiratoarele la ușă că ele deja termină atunci curățenia în birou. Plec de acasă cu geanta și cu o sacoșă cu mâncare. Îmi iau de acasă mâncare, nu mănânc niciodată la cantină.

Îmi pune în fiecare zi mâncarea care știe că îmi face bine. Spre exemplu acum am luat câteva linguri dintr-o supă de pasăre și mi-a făcut și o tocăniță. În fiecare zi, soția îmi pregătește pachetul, mi-l pune pe seara în frigider, eu m-am trezit, doamna se trezește, dar nu o deranjez pentru că eu plec la orele 5. Mă pregătesc, mă bărbieresc, am hainele stabilite de soție, călcate, aranjate. M-am îmbrăcat, apoi iau pachetul cu mâncare, iau geanta la umăr, mă duc la mașină și intru birect în birou. Eu nu intru niciodată pe ușa din față. Pe la ușa din spate, e ușa pe unde se intră la lucru. Voi ieși prin față când voi termina mandatul de ministru și o să ies onorabil. Nu există nicio mașină în prezent în fața Ministerului Agriculturii, toate mașinile intră prin spate.

Intru în birou, îmi dau jos geanta, haina dacă este cald, și mă duc direct la mapele de serviciu. Timp de două ori la cap limpede îmi fac corespodența. Nu mă deranjează nimeni, nu primesc pe nimeni, doar în situații deosebite, dacă e nevoie, vine cineva din țară. Întrerup să stau de vorbă cu ei pentru că înseamnă că i-a împins nevoia către mine.

La ora 8 fix sunt în sala de ședințe cu toți secretarii de stat și toate persoanele care au funcție de conducere până la nivel de director intră în ședință cu mine. La orele 8.30 termin această ședință. Le spun colegilor să mă atenționeze când ajungem la 8.28 ca la 8.30 să închei. Eu le spun care sunt observațiile din teren, care sunt sarcinile momentului ca priorități și, evident, că le transmit acestea, cu rugămintea să ne înscriem într-un interval de timp rezonabil, în așa fel încât să dăm răspuns problemelor pe care eu le văd în țară. La orele 8 și jumătate mă duc în birou, intru la lucru efectiv cu toate departamentele unde se elaborează legi și programe. Se elaborează cu mine lângă ei și ei lângă mine. Programul e ocupat până seara târziu. Niciodată nu am plecat pe lumină. Că e 9, că e 10, că e 11. A doua zi dimineață, indiferent la ce oră mă culc, o iau de la capăt. La ora 5 în fiecare dimineață.

În fiecare vineri, la 8 și jumătate, am întâlnire cu toate structurile, cu toți conducătorii din unitățile subordonate ale Ministerului. Ei îmi spun care sunt problemele lor, sarcinile lor, cum le-au îndeplinit. Asta durează în jur de două ore. Nu îi scot la tablă pentru că îi respect foarte mult și ei, văzând că vin la orele 6, le e rușine să vină mai târziu. Nu le fac niciun fel de observație. Dacă nu sunt îndeplinite toate sarcinile vineri, le spun că nu-i nimic, luni dimineața, la prima oră, mi le aduceți. Nu le-am stricat weekend-ul, i-am determinat să înțeleagă că timpul nu trebuie pierdut. La terminarea programului de la Minister mă duc și mă schimb acasă și plec în țară. Plecările mele în țară s-au desfășurat numai în weekend. Au mai apărut și în timpul săptămânii uneori”, a declarat Petre Daea, în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei.

Întrebat cum își face planul de plecat în țară, Petre Daea a explicat: „Foarte simplu. După nevoile momentului. Nu mă pot duce în țară unde e totul în regulă. Nici nu le spun că mă duc. Mă duc pur și simplu. Când am intrat în județ, le spun că am intrat și ce obiectiv urmăresc. Și merg pe teren cu mașina până într-un anumit loc și apoi pe jos. Am cizmele la mine, am salopeta, foarfeca de vie și o lopată. Că pot să mă întâlnesc acolo cu ramuri de pom moarte, eu vreau să îl văd mare. Fără astea 4 nu plec, nu pleacă șoferul. Ei țin minte ce îmi trebuie mie, nu s-a întâmplat până acum să-mi uite cizmele. Nicio problemă pe care am găsit-o în teritoriu nu a rămas nerezolvată. Am rezolvat-o acolo, pe loc”.