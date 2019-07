Petre Daea se laudă cu cel mai mare proiect al Ministerului: 'Trebuie să rezolve cea mai importantă şi cea mai grea situaţie'

Casa Română de Comerţ Agroalimentar 'Unirea' este cel mai mare proiect al Ministerului Agriculturii, care trebuie să rezolve valorificarea producţiei pe care fermierii mici o realizează, a declarat, luni, ministrul de resort, Petre Daea, potrivit Agerpres.

"Este cel mai mare proiect pe care şi l-a propus MADR şi pe care l-a lansat pur şi simplu. Trebuie să rezolve cea mai importantă şi cea mai grea situaţie: să valorifice producţia pe care fermierii mici o realizează printr-o muncă grea şi care nu are o valorificare pentru că nu exista o asemenea verigă", a spus Daea, într-o conferinţă de presă.

El a subliniat că în paralel cu această Casă de Comerţ se vor face şi formele de asociere în agricultură pentru că fără acestea "nu se pot rezolva în totalitate problemele pe care le are ţara".

"În paralel cu Casa de Comerţ - ea nu va rezolva toate problemele României în următorii 2-3 ani - (...) facem noi cooperativele, formele de asociere în agricultură, fără acestea nu putem să rezolvăm în totalitate problemele pe care le are ţara, cum de altminteri cooperativele nu exclud existenţa Casei, iar Casa nu poate exclude existenţa unor forme asociative în ţară (...) Nu e uşor să începi, dar trebuie să o facem. Din punct de vedere al asumării, este o probă a faptului că ne-am asumat să pornim activităţi care nu au fost în România şi care se nasc dintr-o necesitate obiectivă, se nasc din nevoia fermierilor, se nasc din realitatea ţării, se nasc din conduita pe care o avem la această dată şi anume imposibilitatea de a valorifica în întregime produsele pe care le realizează fermierii români (...)", a menţionat ministrul.

Întrebat de un jurnalist ce s-a mai întâmplat cu Bursa de Peşte de la Tulcea după tăierea panglicii la finele lunii martie, ministrul i-a cerut să bată la uşa Casei de Comerţ "pentru a vedea dacă este acasă bursa sau nu".

"Este o societate comercială cu capital integral de stat care funcţionează de site-stătătoare în baza legilor în care a fost creată şi hotărârilor din Consiliul de Administraţie. Sigur că am tăiat (panglica - n. r.) şi o voi tăia pentru pornirea unor activităţi, dar de aici încolo, de la tăiat panglici şi până la a face activitate răspund cei care au această misiune (...) Bursa este de acum a Casei şi de acum încolo bateţi la uşa Casei de Comerţ pentru a vedea dacă este acasă bursa sau nu. De aici încolo trebuie să folosim foarte rapid şi foarte bine resursele pe care le avem, motiv pentru care aţi auzit că au fost prinse ca priorităţi trei direcţii, extrem de importante şi urgente", a subliniat oficialul MADR.

Adrian Izvoranu, directorul Casei Române de Comerţ Agroalimentar 'Unirea', a intervenit şi a oferit un exemplu din activitatea Bursei de Peşte de la Tulcea.

"Am expus o ofertă acum o lună de calcan de la noi, la aproape 27 de lei/kg, preţ la care pleacă peştele, captură din Marea Neagră, un peşte absolut special. Mi-a răspuns un mare lanţ de magazine care ar fi putut să ia toată cantitatea ca ofertă, dar mi-a spus că nu e bună, că e prea scumpă. Am întrebat care este contraoferta dvs.? 16 lei. Este o diferenţă mare de la 27 la 16 lei. Am trimis agentul în magazinele acelui lanţ. Cât costă calcanul în acel lanţ? 86 de lei/kg. Ştiţi ce am decis atunci? Nu mai pleacă un peşte în reţeaua acelui lanţ - că nu toate sunt la fel - care vor să dea un tun, ci vor merge în magazinele pe care le face Casa şi o să meargă cu 26 de lei. Este un preţ bun şi pentru pescar, că şi acela munceşte ca să prindă peştele, plus un maxim de 30%, adică o să fie undeva la 40 de lei/kg, adică la jumătate din preţ. Dacă aveţi plăcerea să luaţi un calcan despre care nu ştiţi de unde vine, la 86 de lei, luaţi de la ei, iar dacă aveţi plăcerea să luaţi calcan românesc, garantat, la preţ la jumătate şi bun şi proaspăt luaţi de la Casă. Cam asta face Bursa de Peşte", a exemplificat şeful Casei de Comerţ "Unirea".

Întrebat de unde aduce calcanul acel retailer, Izvoranu a răspuns doar că "asta este o bună întrebare".

"Mă obligaţi să vă spun anumite lucruri, pe care nu ar trebui să le fac într-o conferinţă de presă. Să vă mai dau o explicaţie: v-aţi întrebat vreodată cum naiba ajunge un pepene din Brazilia la un leu kilogramul într-un magazin românesc? Dacă cineva poate să îmi explice şi mie, pentru că eu toată viaţa cu asta m-am ocupat, cu preţul, cu partea economică...", a subliniat directorul Casei.

El nu a dorit să precizeze despre ce lanţ de magazine este vorba, deşi a fost întrebat de jurnalişti, însă a adăugat că presa poate să facă investigaţii şi să afle acest lucru.

"Aceste minuni ale comerţului se întâmplă, pentru că nimeni nu poate să facă trasabilitatea în România în condiţiile acestea. Neavând un lanţ comercial funcţional cap-coadă, de la producţie la vânzare, nu avem cum. Vă mai fac o dezvăluire la care lucrăm acum: fermierii cu care vom lucra vor avea un mobil, dacă nu au ei le oferim noi, un mobil cu un soft, care e gata, trebuie doar să îl omologăm şi care va conţine toate datele de trasabilitate. Veţi avea un produs furnizat de Casă cu QR Code, nu cu cod de bare - e o diferenţă - şi acesta va permite să scanaţi şi să aflaţi instantaneu pe telefon de cine e produs, cine l-a pescuit, cât a stat la congelat. Va fi varianta de peşte şi de legume", a explicat şeful Casei de Comerţ.

În conferinţa în care a prezentat detalii despre modul în care va funcţiona Casa de Comerţ, Izvoranu "s-a aplecat" foarte mult pe zona de valorificare a peştelui, care este unul dintre obiectivele acestei societăţi nou înfiinţate.