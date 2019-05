Petre Daea spune ce suprafață agricolă a fost afectată de grindină - Ne întristează pentru fermierii care au fost atinşi.

Suprafaţa agricolă afectată de fenomenele meteo extreme este undeva sub 7.000 de hectare la nivelul ţării, dar situaţia nu este atât de dramatică, a declarat, marţi, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, potrivit Agerpres.

"Am făcut inventarul suprafeţelor. Situaţia nu este atât de dramatică ca suprafaţa şi asta ne bucură. Sigur ne întristează pentru fermierii care au fost atinşi. La nivelul ţării suprafaţa este undeva sub 7.000 de hectare. Facem această evaluare la faţa locului, vedem gradul de afectare, de calamitate, apoi luăm deciziile tehnice la faţa locului. Începem să reînsămânţăm în culturile înfiinţate în această primăvară şi este timp pentru a fi reînsămânţate şi a se relua cultura respectivă pe suprafeţele afectate. Sunt probleme la grâu, unde gradul de afectare până la această data ne indică faptul că nu există o pierdere totală, ceea ce înseamnă păstrarea culturii de grâu până la recoltare în aşa fel încât prin producţia pe care o obţin de pe aceste suprafeţe să reducă paguba pe care o au", a spus Petre Daea într-o intervenţie telefonică la România TV.

Întrebat de moderatorul emisiunii dacă vor creşte preţurile la alimente pentru că s-a diminuat recolta, răspunsul ministrului Agriculturii a venit rapid: "Nu. Nu. Nu".



"Sigur îi afectează pe fermierii respectivi care au avut suprafeţele afectate, compromise, dar la nivelul ţării, 2.000 de hectare cu grâu nu pot influenţa cele două milioane de hectare. Aceste fenomene extreme sunt pe teritoriul ţării aproape în acelaşi timp. Au fost patru fenomene extreme: aveam în Prahova grindină, supercelula care a creat probleme sistemului, am avut tornadă în Călăraşi, am avut în Brăila secetă, iar în partea de vest a ţării suprafeţe cu excedent de umiditate. La Brăila se iriga, pentru că am creat posibilitatea să intervenim, iar în alte zone din vestul ţării intram cu agregate de pompare să scoatem apele", a explicat Petre Daea.



Potrivit datelor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), peste trei milioane de hectare cu grâu, orz şi rapiţă au fost însămânţate în toamna anului trecut, grâul ocupând mai mult de 68% din această suprafaţă.



Astfel, în toamna anului 2018 s-a însămânţat o suprafaţă de 3.004.800 hectare, din care grâul ocupă 2.055.682 hectare, orzul 266.585 hectare şi rapiţa 476.936 hectare.