Petre Daea trăiește într-un 'stat paralel': prețurile sunt mai mici în România

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat, marţi seara, că preţurile produselor alimentare sunt în prezent mai mici în comparaţie cu cele de anul trecut şi a adăugat că obiectivul său, dar şi al fermierilor, este de a face faţă schimbărilor climatice în aşa fel încât "să producem cât mai mult şi de bună calitate", anunță AGERPRES.

"Este un obiectiv măreţ şi e bine că Banca Naţională ia acest obiectiv (menţinerea preţurilor de consum - n. r.) ca politică în domeniu. Dumnealui (guvernatorul Băncii Naţionale, Mugur Isărescu - n. r.) se luptă cu preţurile, eu mă lupt cu factorii climatici, iar fermierii la fel, pentru a face faţă acestor situaţii date de vreme, de schimbările climatice, în aşa fel încât să producem cât mai mult şi de bună calitate, pentru a acoperi pe piaţă ceea ce consumatorul doreşte. Ştim însă că pe piaţă, prin cerere şi ofertă, se stabilesc preţurile la diferite produse", a declarat ministrul Agriculturii, într-o intervenţie telefonică la România TV.

Daea a precizat că urmăreşte zi de zi preţurile produselor alimentare la nivelul întregii ţări şi ele "sunt mai mici peste tot".

"Eu spun că preţurile pe care le văd astăzi în comparaţie cu preţurile de ieri şi cu cele de anul trecut sunt preţuri mai mici şi le urmăresc în fiecare zi. Urmăresc aceste situaţii pe care le avem în ţară, pe piaţă, la produsele agroalimentare. Preţurile sunt mai mici peste tot", a adăugat Daea.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat marţi, la audierile din Comisiile reunite de buget din Parlament, că anul trecut inflaţia a ajuns la 5%, dar spre finalul anului a coborât la 3,5-3,4%. El a afirmat că în prezent România are cel mai ridicat nivel al inflaţiei din UE, dar până la finalul anului pe primul loc va ajunge Ungaria.

România a avut, în luna mai 2019, cea mai mare rată anuală a inflaţiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preţurilor de consum de 4,4%, acelaşi cu cel înregistrat în luna aprilie, arată datele publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut, în România, rata anuală a inflaţiei a scăzut de la 4,6% în luna mai 2018 până la 4,4% în mai 2019.

Conform datelor Institutului Naţional de Statistică, în mai 2019, mărfurile alimentare s-au scumpit cu 0,79% faţă de aprilie şi cu 4,6% raportat la decembrie 2018.

Cartofii au continuat să se scumpească în luna mai, preţul acestora urcând cu 17,33% comparativ cu aprilie, iar în topul scumpirilor s-au mai aflat citricele şi alte fructe meridionale (plus 2,68%) şi fructele proaspete (plus 2,49%). Raportat la luna decembrie 2018, cel mai mult au crescut preţurile la cartofi (plus 55,27%), alte legume şi conserve din legume (plus 23,85%), citrice şi alte fructe meridionale (plus 16,12%).