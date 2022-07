Petre Daea va da bani din salariu pentru tipărirea unor cărți: 'Am lăsat lacrima respectului la tălpile desculţe ale ţăranului român'

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat sâmbătă, după ce a vizitat Monumentul Ţăranului Român de la Zoreni (Bistriţa-Năsăud), ca va sprijini din salariul său editarea de cărți despre monument, potrivit News.ro.

”Am trecut printr-un loc al sensibilităţii umane şi anume am fost la Zoreni. Am lăsat lacrima respectului la picioarele desculţe, sau la tălpile desculţe ale ţăranului român. Un impresionant moment al respectului faţă de făuritorul de hrană al ţării, faţă de lucrătorul de pământ, faţă de cel care cu mintea, cu mâinile şi cu forţa zilnică şi de care a dispus de-a lungul vremii a scos din rodul pământului bucatele pe care le-au avut generaţiile trecute şi ne-a dat posibilitatea să le avem şi noi astăzi. În respect faţă de trecut am zăbovit la acest monument”, a povestit Petre Daea, într-o conferinţă de presă.

El a elogiat ”silueta plină de învăţăminte” a statuii ridicate la Sânmihaiu de Câmpie în onoarea ţăranului român.

Daea a spus, de asemenea, că va aloca o sumă din propriii bani pentru popularizarea monumentului de la Zoreni, subliniind că trebuie păstrat ”respectul pentru ţăran, pentru omul care lucrează fără acoperiş deasupra capului”.

”Acolo am spus-o – şi trebuie să mă şi decontez faţă de ce am spus acolo şi mă voi deconta în următoarele zile – că voi da o sumă din banii proprii, din salariul meu, pentru a mai face, a mai edita cărţi cu acest obiectiv formidabil în aşa fel încât să fie distribuit în toată ţara acolo unde interesul ne împinge şi evident dorinţa de a ne recunoaşte noi pe noi este atât de mare şi trebuie să fie mare”, a adăugat Daea după vizita la Zoreni.