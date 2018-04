Petre Roman a RĂBUFNIT după ce Klaus Iohannis a dat aviz pentru urmărirea sa penală: 'E revoltător! În spatele acestei urmăriri se află altfel de intentii'

Petre Roman s-a declarat revoltat după ce Klaus Iohannis a dat aviz pentru urmărirea sa penală, dar și a lui Ion Iliescu şi Gelu Voican Voiculescu în dosarul Revoluţiei.

"Nu se face deloc lumină. Avem de-a face cu o gravă mistificare. În acele momente, cine eram eu să dau ordine militare? E absurd! Eram un nimeni! În spatele acestei urmăriri se află altfel de intentii. E complet nefondată, niciun fel de bază, este lipsită de orice valoare morală. Eu nu am avut decât șansa de a participa la Revoluție. Să înțeleg din cererea domnului Augustin Lazăr că mai bine muream la Revoluție? Domnul Iohannis procedează cum crede, își asumă această decizie. Este revoltător! Eu eram un profesor la Politehnică, am avut curajul să ies la baricadă, era să mor acolo. Dacă se crede că a fost o diversiune militară, ce legătură are asta cu mine?", a declarat Petre Roman în cadrul unei intervenții telefonice la Realitatea TV.

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis vineri, ministrului Justiţiei cererea de urmărire penală faţă de Ion Iliescu, Petre Roman şi Gelu Voican Voiculescu în dosarul Revoluţiei din 1989.

"Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis vineri, 13 aprilie a.c., ministrului Justiţiei cererea de urmărire penală faţă de domnul Iliescu Ion, de domnul Roman Petre şi de domnul Voiculescu Gelu - Voican, pentru faptele ce fac obiectul dosarului penal nr. 11/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Parchetelor Militare, sub aspectul săvârşirii de către aceştia a infracţiunii contra umanităţii, prevăzută de art. 439 alin. (1) lit. a), g), i) şi k) Cod Penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, urmând a se proceda conform legii, având în vedere solicitarea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în temeiul prevederilor art. 109 alin. (2) teza întâi din Constituţia României, republicată, ale art. 12 şi art. 18 din Legea nr. 115/1999, precum şi a celor reţinute prin Deciziile Curţii Constituţionale nr. 93/1999, nr. 665/2007 şi nr. 270/2008", a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Totodată, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost înştiinţat cu privire la formularea acestei cereri.

Procurorul general Augustin Lazăr a transmis în 2 aprilie preşedintelui Klaus Iohannis o solicitare pentru încuviinţarea începerii urmăririi penale pentru infracţiuni contra umanităţii a fostului preşedinte Ion Iliescu, a fostului premier Petre Roman şi a fostului vicepremier Gelu Voican Voiculescu, în dosarul Revoluţiei. Fostul premier Petre Roman a declarat atunci că această cerere îl revoltă şi a negat orice implicare în dosarul Revoluţiei, afirmând că, de fapt, el a fost ţinta focurilor de armă.