Petru Movilă a votat pentru dispariţia dezbinării care caracterizează societatea ultimilor ani

Liderul filialei ieşene a PMP, deputatul Petru Movilă, a votat duminică pentru "un om de care România are nevoie" dar şi pentru a dispărea "această dezbinare care caracterizează societatea ultimilor ani", potrivit Agerpres.

Şeful filialei ieşene a PMP a votat în cursul dimineţii la secţia de votare de la Şcoala "Gheorghe Asachi" din Iaşi.

"Am votat pentru cel mai bun candidat, un om de care România are nevoie. E momentul să intrăm pe un făgaş normal, ca românii să fie adunaţi în jurul unui singur om şi pentru ca această dezbinare care caracterizează societatea ultimilor ani să dispară. Am votat pentru un ieşean de-al nostru, care cunoaşte Iaşiul şi care aici se simte ca acasă. Să avem alegeri cu surprize iar in turul doi să intre cel mai deştept şi cel mai pregătit candidat", a declarat, la ieşirea de la urne, deputatul Petru Movilă.